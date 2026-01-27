衆院選が27日公示、2月8日投開票の日程で実施される。任期を2年半以上残す異例の解散に踏み切った高市早苗首相に対し、立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成して対抗。3回連続で小選挙区の議席を独占した県内の野党系の立候補予定者は、中道参加の判断が分かれた。県内2選挙区の情勢を追った。

自民党前職の岩田和親氏（52）とゆうこく連合前職の原口一博氏（66）による6回目の対決に、参政党新人の重松貴美氏（36）が加わる。小選挙区で4連勝の原口氏は立民を離党したが中道結成に反対し、新党を立ち上げた。中道候補者がおらず、公明は自主投票とする。これまでの構図が変わる中、三つどもえの戦いになりそうだ。

「全面的な賛成というより、先行きへの不安感に対し『高市さんなら何とかしてくれる』という期待感の表れだろう」。岩田氏は今月中旬、報道陣の取材に応じ、高市内閣の支持率の高さについてこう分析した。

経済財政などが担当の内閣府副大臣として「強い経済」を掲げる政権を支えた。「政策で結果を出す」と支持を呼びかける構えだ。

長年協力関係にあった公明について自民県連関係者は「顔の見える関係性がある。人物本位で投票してくれるのでは。ただ、バーターで『比例は中道』と言えないので難しい」と語り、票の動きは見通せていない。

「歴史や誇り、党員サポーターとの約束を横に置いて別の所に行くということだ」。原口氏は18日、立民県連の会合で中道結成を批判。メンバー集めに苦労しながらも、新党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げた。新型コロナウイルスワクチンの健康被害や消費税廃止などを掲げ、共同代表として選挙戦に臨む。

もともとの支持母体の対応は割れた。立民県連は「これまで通り支援」とする一方で、連合佐賀は推薦しない。ある連合佐賀関係者は「政策で原口さんにお世話になった産別もあるが、立民を離れて新党結成となると推薦は難しい」。

参政は昨年の佐賀、鳥栖両市議選で公認候補が上位当選した余勢を駆り、議席を目指す。県内唯一の女性候補となる見込みの重松氏は昨年9月以降、歴史教育を考えるワークショップや街頭演説会を開くなど、地道な活動を続けている。党が得意とする交流サイト（SNS）での発信に加え「街頭で有権者と触れ合う機会をつくり、一人でも多くの皆さんに党の訴えを広げたい」と意気込む。（田中早紀、松本紗菜子、前田絵）

■立候補予定者

岩田 和親 52 自前

原口 一博 66 ゆ前

重松 貴美 36 参新