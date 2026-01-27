衆院選が27日公示、2月8日投開票の日程で実施される。任期を2年半以上残す異例の解散に踏み切った高市早苗首相に対し、立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成して対抗。3回連続で小選挙区の議席を独占した県内の野党系の立候補予定者は、中道参加の判断が分かれた。県内2選挙区の情勢を追った。

前回と異なり共産党と参政党が候補者を擁立せず、自民党の古川康氏（67）と中道の大串博志氏（60）の前職同士による一騎打ちとなる見通し。5度目となる対決の行方は、両陣営ともに公明票の行方が情勢を左右すると見込む。

「選挙の構図が（前回から）ずいぶん変わった。今の段階で選挙にどう影響するか分からない」。立ち上げたばかりの事務所で、古川氏が困惑気味に話した。

高い内閣支持率を追い風に議席奪還を目指す陣営が、特に気にかけるのが、各選挙区に1万〜2万票あるとされる公明票の行方だ。

これまでは「選挙区は自民、比例は公明」を掲げ大串氏と戦ってきた。一方、公明の支持母体である創価学会は「完全に統率が取れていたわけではない。大串氏に投票する学会員も少なくなかった」（陣営関係者）という。新党への投票を促す方針に、どれだけの学会員が従うのか見通せない中、陣営幹部は「高市早苗首相に共感を示す学会員も少なくない」と話す。

首相が大胆な政策、改革を進めるとしていることから、選挙戦では「これからというところで辞めさせていいのか」と訴え、無党派層の支持拡大も狙う。

大串氏は選挙戦のたびに「電話1本大串ひろし」を掲げて地域との距離の近さをアピール。古川氏に3連勝した。前回は立民の代表代行と選対委員長を兼務しており、地元入りは3日間だったが、票差を広げて勝利した。役職が変わり動きやすくなった今回は、解散風が吹くとすぐに地元に戻り、国政報告会などの集会を各地で開いている。

「生活者ファーストの中道を軸に、政権と対峙（たいじ）する勢力をつくる」との訴えも反響が良く、地盤固めに手応えを感じているという。

ただ、公明との協力態勢の構築は「まだこれから」（陣営関係者）。22日に党県本部へのあいさつに行ったが、24日に唐津市で開いた国政報告会に同党関係者の姿は見当たらなかった。陣営関係者は「公明票がこちらに入ればとは思うが、高市人気がどの程度影響するものか」と気をもんだ。（向井大豪、才木希）

■立候補予定者

古川 康 67 自前

大串 博志 60 中前