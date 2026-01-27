解散からわずか4日のきょう、衆院選が公示される。異例の短期決戦となり、戸惑っている有権者も少なくないだろう。

公約をじっくりと読み比べる。人口減少社会を見据え、中長期の課題について考えを深める。こうした国政選挙で大事な時間や機会が十分に取れない。

それでも衆院選が私たちにとって重要な政権選択選挙であることに変わりはない。投開票日まで12日ある。落ち着いて情報を集め、自分の目と耳で見極めよう。対立や分断をあおる空気に流されてはいけない。

国の針路を左右するのは誰か一人ではない。一人一人が将来を見据え、責任ある選択をしたい。

■公約の実現可能性は

確かに、慌ただしい日程を強いられた分、投票の判断材料が十分だとは言い難い。

自民党の公約の柱である「責任ある積極財政」にしても、それを反映した2026年度予算案は国会で審議されていない。

連立政権の相手が公明党から日本維新の会に代わって3カ月では実績も限られる。中道改革連合に至っては、結党から5日しかたっていない。

有権者の関心が最も高いのは物価高対策だ。与野党のほとんどが消費税減税を公約し、一見すると違いが分かりにくい。

社会保障の財源をどうやって穴埋めするか、積極財政と財政規律は折り合うかなど、減税の影響まで見定めて評価したい。各党が掲げるどの公約も実現可能性に目を凝らすことが肝要だ。

高市早苗首相は「国家経営を託してもらえるか」と有権者に判断を迫る。野党は「反高市」で対抗する。それも争点になろう。

国政のかじを取るリーダーの資質を問うことは必要だが、日本は議院内閣制の国である。民意が多様化する時代だからこそ、指導者に強さを求めるよりも、熟議を国会に定着させるべきだ。

身近な地域の代表が国会を構成する一員となる。さまざまな立場の声に、丁寧に耳を傾けられるだろうか。候補者には熟議の担い手としての自覚が求められる。

公約には、自民党の安全保障関連3文書改定のように、平和国家の根幹に関わる論点も含まれる。国際情勢が厳しいだけに、日本が取る対応は国会で慎重に議論を重ねるべきだ。

具体的なことが不明瞭な公約は選挙結果だけで是非を決することができない。有権者は白紙委任しない意思を持ってほしい。

「政治とカネ」の問題は今も未解決で、明確な争点である。目をそらしてはならない。

■確かな情報を選ぼう

昨年の参院選で急浮上した争点があった。交流サイト（SNS）を中心に外国人政策が話題をさらった。

SNSには同調する意見ばかりを表示する仕組みがある。世論を味方にしたい政党は、外国人の規制を競うように訴えた。排外主義は選挙後にも社会にしこりを残した。本来は共生こそが議論されるべきだった。

偽情報や陰謀論の拡散に加担する有権者もいた。今回も政策そっちのけで、イデオロギーを巡るレッテル貼りや誹謗（ひぼう）中傷が過熱する懸念がある。

真偽を冷静に見定めるには、新聞などから確かな情報を選び取ることを勧めたい。争点を単純化して感情に訴えるポピュリズム（大衆迎合）政治とは距離を置こう。

受験生には悩ましい季節の選挙となった。期日前投票を利用したい。学校帰りにでも立ち寄れる。

自分の考えに近い政党が判定できる「ボートマッチ」がインターネット上に公開されている。勉強の合間でも10〜20分あれば、選択の参考材料が得られる。

衆院選の選挙区の投票率は2012年以降、5回連続で50％台が続く。民主主義は選挙で示された民意が支えている。全ての有権者が参画すれば、その土台が傾くことはない。