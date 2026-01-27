Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¡EVILÂàÃÄ¤Ç¿·ÆüËÜ¡¦Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ë¶ÛµÞ¥¨¡¼¥ë¡Ä¸½ÌòÉüµ¢¤Î¡ÖÇúÃÆÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£²¡Ë¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¡Ê£´£¹¡Ë¤Ë¶ÛµÞ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï£²£¶Æü¡¢¼«Ãø¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¦¥É¥é¥´¥ó¼°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡¸Å´õ¤Ç¤âÆ®¤¨¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¡×¡Ê¥Û¡¼¥à¼Ò¡¦ÀÇ¹þ¤ß£²£³£±£°±ß¡Ë¤Î½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ç¤â¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬£±·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤¹¤ë¸ÅÁã¤Î¿·ÆüËÜ¤Ë¸ÀµÚ¡££´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤¬Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢Æ£ÇÈ¤âÆ±Àï¤ò¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¤â¤¦£Å£Ö£É£Ì¤¬¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Îº£¸å¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤Î²ÁÃÍ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¡¢³¤³°¥Þ¥Ã¥È¿Ê½Ð¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë£Å£Ö£É£Ì¤Î¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤ÇÃª¶¶¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¼ÒÄ¹¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãª¶¶¤Ë¤âÁá¡¹¤Ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¿·ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÏÁª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ£ÇÈ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç¿´¤ÎÃæ¤ËÌî¿´¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤·¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤è¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤È¤«¤Í¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄï»Ò¤Ë¥¨¡¼¥ë¡£¡ÖÀÎ¤Ïº¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¡½Æ£ÇÈÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦±£¤·¶Ì¤ËÀ®¤ê¤¨¤ëÁª¼ê¡¢¥«¡¼¥É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¼«¿È¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø²¶¤¬¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤â¤·¤¯¤ÏÈà¼«¿È¤¬°úÂà¤òÅ±²ó¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦°ì²ó¡¢¥¿¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇúÃÆÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤â¤Ï¤ä¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ø¤Î°úÂàÅ±²ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¸ÅÁã¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£