コロナ禍でボディメイクを始めた渡邉貴美（４８）が、美しいヒップラインの築き方を明かした。

金融系の企業に勤める渡邉は、週５回トレーニングを行っている。俳優の金子賢が主催するボディーコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「ＲＥＧＩＯＮＡＬ ＱＵＡＬＩＦＹＩＮＧ ＦＩＮＡＬ」（１１月２９日、東京・ＴＦＴホール）ビキニモデルマスターズで、準優勝を果たした。

２０２２年から真剣にボディメイクに取り組み始めたといい、そのきっかけをこう明かす。「もともとお酒が大好きでしたが、コロナ禍で（外に）飲みに行かなくなり、このまま１人で（家で）飲んだくれていたらまずいなと。まずはジョギングから始めて、そこから筋トレにハマっていきました」

自身のアピールポイントは「丸いお尻」。週２回、ヒップを強化する日を設け、スクワット、ヒップスラスト、デッドリフトといった下半身の定番種目をこなしてきた。

今後の目標として「副業でトレーナーと（痩身エステの）ハイパーナイフのセラピストをやりたいと考えています。自分は今４８歳ですが、体づくりの面などで、同年代の方々にいくつになっても挑戦できるんだぞと伝えていきたいです」と力強く語った。