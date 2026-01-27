¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û»³ÀîÊæ¹â¡¡¤ê¤ó¤´¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç£±¤«·î12kg¸º¤Î²áµî¡Ä¥Ù¥¹¥È¸ºÎÌË¡Æ³¤¤¤¿ÀèÇÚ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿à¥Ù¥¹¥È¸ºÎÌË¡á¤ÇÃå¼Â¤ËÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Îµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»»þ¤Ë£±£±£´¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢¸½ºß¤Ï£±£°£µ¥¥í¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£²ó¤Û¤ÉÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤¿¤êÆ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤¤Î¤ËÂÎ¤¬·Ú¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÉð´ï¤Ë£´ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò¸Ø¤ëÃæ¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ºÎÌË¡¤â»î¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÍ¼¿©¤ò¤ê¤ó¤´¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤ê¤ó¤´¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢£±¤«·î¤Ç£±£²¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤¦Á´Á³¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËèÆü£²£°¥¥íÁö¤ë¡×¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÊýË¡¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹°ÜÀÒ¸å¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¸ºÎÌ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀèÇÚ¡¦ÃæÂ¼¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î½õ¸À¤À¤Ã¤¿¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤â¤È¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±¤Î¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥¨¥Ê¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢Í¼¿©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÌµÂÌ¤Ê¤¯ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡¢¾Æ¤Æù¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¿©»ö¤Î¼Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡»³Àî¤¬¸ºÎÌ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¦ÂÎ¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¡£ºòµ¨¤ÏÂç¤¤Ê¸Î¾ã¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ê¤É¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¡¢»î¹ç¸å¤ÏÂÎ¤Î¥±¥¢¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢½½Ê¬¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤ÂÇ·â´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ºÎÌ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¤Ë¤Ï¤â¤¦»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡Öº£°ìÈÖ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÊóÆ»¿Ø¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Ï²æËý¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¡£¤Ä¤«¤ó¤À¸ºÎÌË¡¤ÇÌÜÉ¸¤Î¡Ö£±£°¥¥í¸º¡×¤òÃ£À®¤·¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£