¡ÚÃæÆü¡Û¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¡»Õ¾¢¡¦»³ËÜÍ³¿¤È¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç»É·ã¼õ¤±¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡Ö°ã¤¦¼¡¸µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×
¡¡ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£×£Â£Ã¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æº£Âç²ñ¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀ¤³¦°ì¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¹â¶¶¹¨¤Ïº£¥ª¥Õ¤â¥í¥Ã¥Æ¤Îß·ÅÄ¡¢×¢ÃÓ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¼Â¤Ï¤³¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÆá¿ÜÀî¤È³ÊÆ®µ»·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹â¶¶¹¨¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå¤ÎÆ°ºî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬°û¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¤¡£¤¢¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤°¤ËÌîµå¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£°Õ¼±¤¬¹â¤¤¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÅ¬±þÎÏ¤È»ÑÀª¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö°ã¤¦¼¡¸µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¸«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¹¨¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤«¤éÃæÆü¤ÎÅê¼ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£¡ÖËÍ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÂçÌî¤µ¤ó¡£¤¢¤¢¤¤¤¦»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ÈÀ®Ä¹¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Á°¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Î£µ²ó¡¢£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥È¥é¥¦¥È¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡ÊÅö»þ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¸½£Æ£Á¡Ë¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï£²£±ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤¿¤À£±¿Í¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³Ç¯´Ö¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿Îµ¤Î¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£