【再会〜Silent Truth〜 第3話】南良、淳一ら同級生4人への事情聴取踏み切る
【モデルプレス＝2026/01/27】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第3話が、27日に放送される。
【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿
◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
◆「再会〜Silent Truth〜」第3話あらすじ
刑事・南良理香子（江口のりこ）は新たな視点から、違和感をさらに強めることに。あろうことか、捜査でバディを組む飛奈淳一（竹内涼真）を含め、同級生4人全員への事情聴取をしたいと言い出す。
23年前に人知れず持ち去り、タイムカプセルに封印した殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。今になって、あの拳銃を持ち出し、スーパー店長殺人事件を起こしたのは一体誰なのか――。かつて拳銃を埋めたこと、そしてタイムカプセルの鍵の暗証番号を知るのは、捜査を担当する淳一と、今回の事件の容疑者と目される初恋の相手・岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）ら同級生4人のみのはず…。よからぬ疑念と仲間を信じたい気持ちがせめぎ合う中、淳一は彼らとともにタイムカプセルを掘り返すが、やはり拳銃は消えていて…。
淳一に疑われていると感じ、険悪な空気に包まれる同級生たち。そんな中、万季子は元夫でもある圭介から説得され、警察署へ。事件前日にスーパーを訪れた目的について、嘘の供述をしたことを認める。
