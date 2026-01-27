昨年12月に愛媛県松山市の「坊っちゃんスタジアム」で行われた大学野球日本代表候補の強化合宿。2026年の有力なドラフト候補となる選手が勢揃いしていたこともあって、スタンドにはNPB球団のスカウトはもちろん社会人野球関係者が多く視察に訪れていた。そんな中で中四国を担当するNPB球団のスカウトが嘆くようにこう話してくれた。【西尾典文／野球ライター】

広陵の不祥事は大きなマイナス

「1年間様々な選手を見に行きましたけど、中国と四国で今年（2025年）支配下で指名された選手は結局、3人だけですよ。年々、ドラフト候補になる選手が少なくなっているように感じますし、指名される選手は、ほとんどが独立リーグ（四国アイランドリーグ）の選手です。もう少し選手が出てきてくれないと（中国と四国の）担当は必要ないみたいなことになりかねないですよね」

昨年、支配下で指名された3人とは篠崎国忠（徳島インディゴソックス→中日3位）、藤森海斗（明徳義塾→日本ハム5位）、川田悠慎（四国銀行→西武6位）であり、いわゆる「上位指名」と言われる2位以上の選手はいなかった。また、育成ドラフトでは中四国のチームから6人が指名されているが、全員が四国アイランドリーグ所属の選手である。

スカウトの話にもあるように、これは昨年に限ったことではない。本文末に2020年から2024年の5年間で中四国のチームから支配下でドラフト指名された選手の一覧をまとめた。

合計27人のうち四国アイランドリーグの選手を除くと18人となっている。1年あたり平均3.6人であり、中四国は9県という広範囲を考えると物足りない数字だ。

中国、四国勢の苦戦の理由は、ドラフト会議の結果だけではない。高校野球の甲子園大会での優勝校を見ても、春は2003年の広陵（広島）、夏は2002年の明徳義塾（高知）が最後であり、20年以上頂点から遠ざかっている。

そんな状況に追い打ちをかけるように、中国地区の高校野球を牽引してきた広陵の部内で暴力事件が発覚。夏の甲子園大会期間中に出場辞退となった。その影響は尾を引いているという。ある中学野球の指導者が、以下のように話してくれた。

「広陵は、近隣の県からではなく、全国から有望な選手が集まっていましたが、暴力事件によって大きなイメージダウンとなったことは間違いありません。4月から入学が決まっていた中学生に対して、他の強豪校から『本当にそのまま広陵に行くのか?』という横槍があったという話も聞きます。復活にはしばらく時間がかかるかもしれませんね」

広陵は直接ドラフト指名を受ける選手は少ないものの、大学や社会人を経由してNPBで活躍している例は非常に多い。2024年のドラフトでも宗山塁（明治大→楽天1位）、渡部聖弥（大阪商業大→西武2位）が上位指名を受けており、1年目から一軍で活躍している。そんな強豪チームが不祥事を起こすことは、中国地区全体にとってもマイナスが大きいことは確かだろう。

東北は全国でも上位

もともと中四国は野球が盛んな地域であり、都道府県別の春夏の甲子園優勝回数を見ても広島（12回・6位タイ）、愛媛（10回・8位）、徳島（6回・10位）、高知（5回・12位タイ）、香川（5回・12位タイ）が上位にランクインしている。プロ野球の歴史を振り返ってもこの地区出身で名選手となった例は多い。

では、そんな“野球どころ”だった地域が近年苦戦している理由はどこにあるのだろうか。一つ挙げられる点は、過疎化や少子化による野球人口の減少だ。日本高野連のホームページには、1982年以降の部員数、加盟校数の推移が掲載されているが、部員数は2014年をピークに減少に転じ、2025年までに26.4％減ったと報告されている。

これを高校野球における9地区（北海道、東北、関東・東京、東海、北信越、近畿、中国、四国、九州）別で部員数の減少率を見てみると、最も多かったのは東北の32.5%、次いで北信越（29.5％）、九州（29.1%）と続き、中国は21.4％で7番目、四国も22.9％で8番目の数字にとどまっているのだ。

しかしながら、東北では、仙台育英（宮城）が2023年夏に甲子園初優勝を飾り、八戸学院光星、青森山田（いずれも青森）、花巻東（岩手）、聖光学院（福島）なども上位に進出するケースが増えている。

必ずしも高校生の野球部員の減少が高校野球のレベル低下に直結しているわけではなく、むしろ東北の強豪高校は、関西圏を中心に全国から有望な選手を集めているチームが多い。ある球団のスカウトは、東北の大学野球のレベルが向上した影響も大きいのではないかと話す。

「以前は東北福祉大だけが目立っていましたが、最近は仙台大や富士大、八戸学院大といったチームからもどんどん選手が出てきます。出身校を見ると、北海道から九州、沖縄まで幅広いですよね。逆に、中国、四国、九州などの西日本にはそんな大学はほとんどありません。大学のレベルが上がれば、それだけ近くの高校の意識が高くなりますし、地元出身で、実力がある選手がそのまま地元の大学に残ることも増えるでしょう。あとは、仙台に楽天球団ができたことも大きいのではないでしょうか。楽天が運営する中学野球のクラブチームには東北全体から選手が集まってくるそうです。今ではどのカテゴリーも東北は全国でも上位のレベルだと思いますね」

広がる地域格差

昨年の全日本大学野球選手権では東北福祉大が優勝したほか、一昨年のドラフトでは富士大が育成を含めて史上最多となる6人が指名されて話題となった。東北地区の大学では、連盟の垣根を越えて普段公式戦に出られない選手を中心としたリーグ戦を行っており、そこから才能を開花させる選手がいるという。また、岩手県花巻市に拠点のある花巻東と富士大は積極的にオープン戦を行っており、高校と大学の壁を超えた交流もレベルアップの一因と言えそうだ。

首都圏に人口やリソースが集中し、地域格差が広がっていることは社会問題と言われているが、野球界でも徐々にそのような事態が起こりつつある。ただ、東北の例を見ても、やり方次第でレベルを向上させることが可能だ。今回取り上げた中四国はもちろん、全国でその地区を牽引するようなチームが増え、日本全体の野球振興に繋がっていくことを望みたい。

＜2020年〜2024年の中四国地区のドラフト支配下指名選手一覧＞

【2020年】

福島章太（倉敷工→中日4位）

行木俊（徳島インディゴソックス→広島5位）

三好大倫（JFE西日本→中日6位）

石井大智（高知ファイティングドッグス→阪神8位）

【2021年】

森木大智（高知→阪神1位）

広畑敦也（三菱自動車倉敷オーシャンズ→ロッテ3位）

水野達稀（JR四国→日本ハム3位）

小森航大郎（宇部工→ヤクルト4位）

代木大和（明徳義塾→巨人6位）

吉川雄大（JFE西日本→楽天7位）

花田侑樹（広島新庄→巨人7位）

【2022年】

浅野翔吾（高松商→巨人1位）

森山暁生（阿南光→中日3位）

【2023年】

椎葉剛（徳島インディゴソックス→阪神2位）

河内康介（聖カタリナ→オリックス2位）

石黒佑弥（JR西日本→阪神5位）

寺地隆成（明徳義塾→ロッテ5位）

宮沢太成（徳島インディゴソックス→西武5位）

井上絢登（徳島インディゴソックス→DeNA6位）

【2024年】

徳山一翔（環太平洋大→楽天2位）

中込陽翔（徳島インディゴソックス→楽天3位）

加藤響（徳島インディゴソックス→DeNA3位）

若松尚輝（高知ファイティングドッグス→DeNA4位）

江原雅裕（日鉄ステンレス→楽天4位）

田内真翔（おかやま山陽→DeNA5位）

矢野泰二郎（愛媛マンダリンパイレーツ→ヤクルト5位）

有馬恵叶（聖カタリナ→中日6位）

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

