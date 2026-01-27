1月27日をもって、日本からジャイアントパンダがいなくなる。台湾有事が「存立危機事態」になり得ると高市早苗首相が国会答弁をして以来、日中の緊張状態は高まり、外交関係が冷え込んでいる。再誘致という友好ムードにはほど遠く、いつ日本へパンダが戻ってくるかは、見込みが立たない状況だ。それでは代替案として近隣国へパンダを見に行って「パンダロス」を癒やしてみませんか？ という提案をしてみた。

【写真】パンダロスの日本人はぜひ… “パンダ”を推す台北動物園の様子

1年の間に6頭がごっそり日本から返還

昨年まで、日本では6頭のジャイアントパンダが飼育されていた。そのうち和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドにいた4頭のジャイアントパンダが2025年6月に貸与の契約期間満了で中国へ返還。残るは東京都の恩賜上野動物園の2頭だけとなっていたが、契約満了予定を1ヶ月繰り上げて、このたび返還となった。

日中関係悪化中…中国へ行くことには気がひける人へ 近隣パンダ観光のススメ（写真は台北動物園にて）

思えば1972年の日中国交正常化を記念して、カンカンとランランの2頭が初来日して最初のパンダフィーバーが訪れて以来、日本で飼育され続けたパンダ。54年を経て「空位」を迎えることになることには、一抹の寂寥を感じる人々も少なからずいることだろう。

台北、ソウル、香港、マカオ それぞれのパンダ事情

上野のパンダ2頭は四川省の保護研究センターに送られるという。今後、パンダを心ゆくまで見学したいというファンは、まず中国へ行くのが選択肢のひとつになるだろう。パンダの故郷である四川省成都に赴くか、上海など中国内の都市部の動物園へ行けば大量に飼育されている。中国外務省からも「パンダを見るなら中国へ」という声明が出されているのだが、とはいえ関係が冷え込む中国へ向かうことには気がひける人もいるだろう。

それなら、近隣エリアへパンダ巡礼をしたらどうか――。台湾、韓国、香港、マカオにいかほどパンダが飼育されているか、施設を検索してみたところ、香港に6頭、マカオに4頭、韓国に4頭、台湾に3頭だった。

香港にいるのは「香港海洋公園(オーシャンパーク)」には雌の「盈盈」と雄の「楽楽」、その間に2024年に生まれた双子の「加加」「得得」、新しく贈られた「安安」「可可」を加え、計6頭がいる。

マカオはコロアン島の「石排湾郊野公園」にパンダ館があって、「開開」「心心」とその双子の子供「健健」「康康」の4頭が親子仲よく飼育されている。

韓国ではソウル近郊の「エバーランド」で「愛宝」「楽宝」と、2023年に生まれた双子「睿宝」「輝宝」の4頭が飼育されている。

台湾のパンダは「格」が違う

さて、台湾である。もともとは2008年に中国から台北動物園に寄贈された「團團」「圓圓」、その2頭から生まれた12歳の雌「圓仔」と5歳の雌「圓寶」の4頭がいたが、父親の「團團」が死亡してしまい、現在は3頭全てが雌。台湾単独では繁殖が不可能になってしまった。

「台湾有事」と巷では言われるように、中台間は日本以上に外交関係の揺れ幅が大きい。「團團」「圓圓」が寄贈された2008年当時は、中国と近しい関係にある国民党政権に変わったため、中国との蜜月を示すためにパンダが台湾にやってきた。しかし10数年を経て、現在は中国と距離を置く民進党政権。外交関係は冷え込んでおり、日本と同様に「また1匹いただけませんでしょうか」といった交渉はしにくい状況下にある。

中国政府はパンダ外交をひとつの切り札としている。「我が国に譲歩するなら考えなくもない」という条件を突きつける態勢をとってくる可能性は高い。

ここまで読んで、疑問を覚えた読者がいるかもしれない。通常なら、生後4〜5年経過したパンダは、生殖のために中国に返還されるのだが、台湾の場合、12歳「圓仔」5歳「圓寶」共に居続けているのだ。そう、日本をはじめ他の国とは「貸与」関係にあるが、台湾は「寄贈」。返還しなくてもいいからである。

ここに台湾と中国の「特殊な関係」が浮かび上がる。中国としては台湾を「中国の一部分」と見なしている。そのため、香港、マカオと同様に、台湾へも「贈与」という形をとっているのだ。

台北動物園も同様の認識と受け止めているため、中国側が何も言ってこない分には、そのまま飼育を続けている。だが、雄がいないということで、中国側には「さらなる生殖用の個体が必要だが、それが叶わないなら、人工授精を試してもよいので、冷凍精子を送ってもらえないか」という旨の交渉も続けているという。

台北動物園にしてみれば増殖させるための苦労が多々あるわけだが、パンダが中国に戻されることはよほどのことがない限りはない、というところは台湾の現地民にとって心強いところだ。

距離的には台北とソウル マカオは無料で見られる

筆者は台北動物園からわずか車で5分という地域に居住している。久々にパンダ舎を訪れてみると、思いの外、日本人のパンダファンが訪れていた。和歌山から訪れていた夫婦は「パンダのいる施設から遠くない場所に住んでいるが、まだまだいてくれると思っていたので、ゆっくり訪れることもないまま、突然全部いなくなる、ということになり驚いている。それで近場の台北に見に来ました」とのことだった。他に、上野動物園に赴いて長い行列にならびパンダとの惜別をしたという夫婦は、上野のパンダの動画を見せてくれた。

平日の台北動物園パンダ舎は、参観者もまばらで、行列はもちろん、時間制限もなく、パンダの生態をじっくり見学できる。運がよければ、3匹とも出てきての食事風景や活動を目にすることもできる。

ちなみに、台北動物園の入場料は100元(約500円)と安価だが、マカオのパンダ施設は無料で開放されているという。今後は「パンダツアー」を目的とした観光需要もあるのではないかと思われる。

次に日本へパンダが貸与される日を待ちつつ、当面は「海外でパンダ見物」を楽しんでみてはいかがだろうか？

広橋賢蔵（ひろはし・けんぞう）

台湾在住ライター。1965年生、1988年北京留学後、1989年に台湾に渡り「なーるほどザ台湾」「台北ナビ」編集担当を経て、現在は台湾観光案内ブログ「歩く台北」主宰。近著に『台湾の秘湯迷走旅』（双葉文庫）などがある。

デイリー新潮編集部