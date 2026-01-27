ＷＢＣベネズエラ代表に痛恨の事態　首位打者３度の“小さな巨人”アルテューベ不参加か　球団許可下りず…米報道

アストロズのホセ・アルテューべ外野手（３５）が３月に開催されるＷＢＣに不参加となると２６日（日本時間２７日）、ＭＬＢ公式サイトのブライアン・マッガート記者が伝えた。記事によると、アルテューべ自身は２４日（同２５日）に球団のファンフェスタに参加した際には、チームのロペス・ベンチコーチが監督を務めるベネズエラ代表として大会に参加したい意向を示していたが、春季キャンプを離脱することなく、開幕に備えてほしいという球団の要望に応えて不参加になる模様だ。ロペス代表監督は昨年１２月のウィンターミーティングではアルテューべを「３番・二塁」で起用する構想まで語っていた。

球団は、アルテューベが前回２０２３年のＷＢＣ中に死球を受けて左親指を骨折し、キャリア初の負傷者リスト入りして４３試合を欠場するに至ったこともあって慎重になっているという。アルテューべは昨シーズン終盤に右足の負傷で２週間離脱。１１月に右足の薬指と小指から水を抜く治療を受けたが、今月２４日（同２５日）の時点で本人は「１００％健康な状態」と語っていた。昨年は二塁から左翼にコンバートされたが、終わってみれば二塁手として６１試合、ＤＨで４９試合、左翼で４４試合に先発。今季は再び正二塁手としてプレーすると予想されている。

アルテューべは２０１７年、２０２３年のＷＢＣにベネズエラ代表の主力として参加。最近の報道では、米国によるベネズエラ攻撃によって母国が政情不安に陥っており、米国への入国等に混乱が生じる可能性を懸念し、不参加選手が相次いでいるとも伝えられてきた。ベネズエラはイスラエル、オランダ、ニカラグア、ドミニカ共和国と１次ラウンドＤ組に入っており、身長１６８センチながら首位打者３度の“小さな巨人”不在は大きな痛手となりそうだ。