ついに役者がそろう…。竹内涼真主演ドラマ『再会』、疑わしい同級生4人全員に事情聴取へ

竹内涼真主演、第1話・2話の累計見逃し配信回数が688万回を突破（※算出期間：1月13日放送終了後〜25日、6,880,643回、TVer DATA MARKETINGにて）し、テレビ朝日ゴールデンドラマ史上最高記録更新するなど話題のドラマ『再会〜Silent Truth〜』。

本日1月27日（火）、同ドラマの第3話が放送される。

SNS上をはじめ、世間では考察合戦が加熱の一途をたどる本作。

“ある事件”で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年――刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが…。

あろうことか、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者で、犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった。

第3話では、物語が一気に加速。さまざまな秘密と嘘が絡み合うミステリーパート、複雑で切ない人間ドラマに思わぬ転機が訪れる。

◆容疑者は、初恋の相手だけじゃない!?

前回第2話では、淳一とバディを組む曲者敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が、スーパー店長殺人事件の容疑者と目される万季子の“嘘”を完全に見抜くことに。さらに、凶器が23年前に紛失した殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃だったことも判明する。

捜査資料を洗い直し、淳一・万季子・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら当時小学生だった同級生4人が“遺体の第一発見者”だったことに気づいた南良は、淳一に対しても疑惑の目を光らせ…。

そんななか、淳一は“禁じ手の決断”をする。23年前の秘密を共有する同級生たちに、捜査の機密情報をこっそり打ち明けたうえで、タイムカプセルを開けることにしたのだ。

淳一の話を聞き、息をのむ同級生たち。彼らの胸の内には、どんな思いが渦巻いているのか。そして、拳銃を持ち出し、殺人事件を起こしたのは一体誰なのか。第2話は、より一層深まる謎を残したまま幕を閉じた。

◆ついに開かれる秘密のタイムカプセル

そして第3話、鋭利な洞察力をもってさまざまな嘘を見抜き、淳一を含む同級生4人のことも疑い始めた南良が本格的に動き出す。彼女は、同級生全員への事情聴取に踏み切ることに。

「ついに役者がそろいますねぇ」――そう言って、うっすらと不敵な笑みを浮かべる南良。彼女は真綿で首を絞めるように、4人を追い詰めていき…。

また、淳一らはついにタイムカプセルを開けることに。しかし、やはり拳銃は消えていて…。拳銃は誰が持ち出し、どこに隠しているのか。淳一に疑われていると感じ、険悪な空気に包まれる同級生たち。かたや淳一は、よからぬ疑念を振り払い、仲間を信じようとするが、やがて“衝撃の新事実”が浮かび上がる。

同級生全員が容疑者――まさかの新展開を迎え、激動の渦にのまれていく第3話。はたして、嘘をついているのは誰なのか。同級生たちの一挙手一投足、彼らを追い詰めていく南良の動向から一瞬たりとも目が離せない。