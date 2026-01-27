「２年後は、もっと恐ろしい」中国撃破で連覇達成の大岩ジャパン、驚愕の“19.6”に惨敗した対戦国は衝撃「もうアジアレベルではない」「差が大きすぎて太刀打ちできない」
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップの決勝で中国に４−０で圧勝。２大会連続３度目の栄冠を手にしている。
その大岩ジャパンは2028年のロサンゼルス五輪に向けた強化のため、U-23ではなく、UあえてU-21のメンバーで臨んでいた。それでも無敗で、16得点１失点と他国を圧倒した。
惨敗した中国のメディア『直播吧』は１月25日、「２年後には、さらに恐ろしい状況になっているのか。U-23日本代表の平均年齢は19.6歳で、（ロス五輪予選を兼ねた）2028年U-23アジアカップの出場資格年齢範囲内だ。しかも、新たに加わる選手もいる」と題した記事を掲載。日本の盤石ぶりに驚嘆した。
「U-23アジアカップ決勝で、日本が中国を４−０で破り優勝した。今大会に参加したU-23日本代表の平均年齢は19.6歳だった。２年後のU-23アジアカップへの出場資格を有しているのだ。U-23日本代表は５勝１分け（PK戦勝利）で今大会を制覇したが、２年後にはさらに強くなっているかもしれない」。
記事のコメント欄には、中国のファンから以下のようなコメントが寄せられた。
「実力差が大きすぎて、到底太刀打ちできない。」
「アジアでは、日本はおそらく常にナンバーワンだろう」
「信じられないかもしれないが、日本代表はこのチームよりもさらに強いチームを５つも擁することができるだろう。その差を認識し、もっと学ぼう」
「日本はUEFAに加盟すべきだ。もうアジアレベルではない」
「日本はこんなチームを３、４チーム簡単に作れる。ヨーロッパから選手を一人も招聘していない。差が大きすぎる」
平均年齢は19.6歳という事実に衝撃を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
