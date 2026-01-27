　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万2580円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては305.25円安。出来高は1万128枚だった。

　TOPIX先物期近は3532ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIX現物終値比20.49ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52580　　　　　-280　　　 10128
日経225mini 　　　　　　 52600　　　　　-260　　　164952
TOPIX先物 　　　　　　　　3532　　　　 -23.5　　　 19314
JPX日経400先物　　　　　 31800　　　　　-180　　　　1519
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-3　　　　 830
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース