日経225先物：27日夜間取引終値＝280円安、5万2580円
27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万2580円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては305.25円安。出来高は1万128枚だった。
TOPIX先物期近は3532ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIX現物終値比20.49ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52580 -280 10128
日経225mini 52600 -260 164952
TOPIX先物 3532 -23.5 19314
JPX日経400先物 31800 -180 1519
グロース指数先物 699 -3 830
東証REIT指数先物 売買不成立
