日本ハムの野手陣が、早くも「統一ベース対策」に乗り出している。24日からスタートした沖縄・名護での先乗り自主トレでは、今季から公式戦で導入される従来よりひと回り大きい「統一ベース」を使用。26日に三塁でノックを受けた郡司は「三塁線のゴロがちょっと怖いですね。大きいので当たりそう」と、感想を口にした。

メジャーでは23年シーズンから採用。サイズが拡大されて塁間が短くなったことで、同時に導入したピッチクロックやけん制回数制限との相乗効果もあり、盗塁数は増加傾向にある。一方、守備側はこれまで以上に素早いプレーが求められる。昨秋の宮崎フェニックス・リーグで使用経験のある吉田は「今まで数センチの差でアウトだったものが、セーフになる可能性もある。野球として変わるかな」と適応の必要性を語る。

今月19日のNPBと12球団による実行委員会で一塁、二塁、三塁の3つのベースを1辺が7・6センチ拡大することが決定。ベースの高さも従来より低くなっており、野村は「低いので踏んだ時に足をくじかないようにしないと。真上を踏んだら危ないかも。やってみないと分からないが、練習できるのであれば確認しながらやりたい」と、キャンプ期間で適応していく考えだ。

「野球も変わってきますね。僕はもう捕れる打球をアウトにする。派手なプレーはいらない…と、言いつつもちょっとしたいという」と郡司は笑う。ルールの変化で野球も変わりつつあるが、入念な準備で時代の変化に対応していく。（清藤 駿太）