【栗原陵矢のくりs’トーク】高校生以来、約11年ぶりに丸刈りにしました！僕的にはすごく気に入っていたのですが、反応は良くなかったです。

ファンの方からの「らっきょうみたい」というメッセージには反論したいですよ。「米粒だろ！」って（笑い）。そして「何かやらかしたのか」という声も多いのですが、それは完全に否定します！人生の時間を有意義に使おうと考えたときに、トリートメントやドライヤーの時間がもったいないと気がついたんです。1月4日に思い立って、その日のうちに宿で自主トレを手伝ってもらっている仲間に刈ってもらいました。でもガタガタになっていたので、理容店に「失礼なことを聞きますが、丸刈りにできますか？」と電話をかけて、きれいに整えてもらいました。これからは伸ばしていくつもりです。いつかは頭の上に巣を作ってスズメを飼いたいです。

今月はインスタグラムのアカウントも開設しました。野球関連の投稿が良いかなと思っていたのですが“明治大学ラグビー部の応援”の動画が一番伸びています。野球以外の方に見てもらえるみたいですし、選手会長にもなったので、内側の部分も見せていきたいです。

もうすぐ春季キャンプが始まりますね。今回のテーマは、ありきたりではありますが「1年間ケガしない体づくりを、ケガせずにやる」です。オフに入ってから逆算して練習してきたので、良い状態で（2月）1日から入れそうです。またキャンプでは、ファンの方との時間も大事にしたいです。できる限り、サインを書いたり写真を撮ったりしたいです。ただ練習の合間でなかなか時間がつくれないときもあるので、あまり悪く思わずにいていただけたらうれしいです。そしてもう一つ。たまに「バレンタインは何が欲しいですか？」と聞かれることがあります。よく考えたのですが、僕はかなり重症の花粉症なので“花粉症対策グッズ”は特に喜びます（笑い）。鼻に貼るシートなど！ただ気持ちだけでも、本当にうれしいです。

最後に…今年でもう12年目になりますが、今でも僕のタオルやユニホームを掲げているファンの方を見ると、うれしいなって思っています。いつも応援していただき、ありがとうございます。

（ソフトバンク内野手）