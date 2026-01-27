プロ野球・巨人は1月28日から宮崎で行われる1軍合同自主トレのメンバーを発表しました。このメンバーが1軍キャンプメンバーとなる予定です。

今回発表された特筆すべきメンバーは新人選手と育成選手。ドラフト1位の竹丸和幸投手から5位小濱佑斗選手まで、高校生以外の支配下新人が名を連ねました。また、育成からは最速155キロのルシアーノ投手に、増田大輝選手のようなユーティリティーを目指す宇都宮葵星選手、そして育成ドラフト5位で指名された知念大成選手が1軍キャンプに参加することになりそうです。

2月1日から始まる春季キャンプのキャッチフレーズは「Hard Work × Strong Yell ＝ HERO 〜猛練習と大声援でヒーローは成る〜」。練習量を例年よりも増やすと予言していた阿部慎之助監督は、「量をこなして、脳に覚えさせる」や“練習が自信につながることもある”など口にしていて、厳しいキャンプとなりそうです。

▽巨人宮崎合同自主トレメンバー（1軍キャンプメンバー）★新人※育成【投手】18人田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、竹丸和幸★、田和廉★赤星優志、山城京平★、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次船迫大雅、横川凱、石川達也、ルシアーノ※【捕手】4人甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助【内野手】9人門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、浦田俊輔、小濱佑斗★、泉口友汰リチャード、荒巻悠、宇都宮葵星※【外野手】6人丸佳浩、松本剛、皆川岳飛★、中山礼都、佐々木俊輔、知念大成★※