サウジアラビアで行われていたサッカーU23アジアカップで連覇を達成したサッカー日本代表が帰国しました。到着時にはキャプテンのDF市原吏音選手が優勝トロフィーをもって報道陣の前に現れました。

市原選手は今大会、攻守でチームの優勝に貢献。またキャプテンとして持ち前の明るさでチームを引っ張りました。「ディフェンディングチャンピオンとして挑んで、難しくなると思っていましたが、優勝できてほっとしている」と振り返りました。

また今後の目標については、「自分はW杯で出場を目指している。オリンピック世代ではありますけど、今年W杯もあるので、一人でも食い込んでいかなければいけない。佐藤龍之介などA代表経験者もいるし、決して若くはないと思っているので、W杯は常に意識している」とワールドカップへの出場への思いを語りました。

26日には所属するRB大宮アルディージャが、海外クラブへの移籍を前提としたチーム離脱を発表。下部組織から慣れ親しんだ大宮を離れることには、「今の自分なら海外でやれると思ったので移籍を決めました。大宮は大好きなクラブで、いられるならずっといたかった。でも自分のサッカー人生を考えたときに自分の夢をかなえるためにチャレンジしたいなと。海外行ってダメだったら戻ってくるとかいう考えはなくて、海外で活躍して戻ってきたい。大宮の選手として恥じないような選手になって。ワールドカップで日の丸を背負う選手になりたい」と並々ならぬ覚悟を明かしました。