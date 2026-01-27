バスケットボールBリーグ1部(B1)の横浜ビー・コルセアーズに特別指定選手登録で加入した佐藤凪選手(東山高)の入団会見が26日、横浜市で行われました。

横浜出身の佐藤選手は、高校バスケットボール界を代表するポイントガード。中学3年間は横浜ビー・コルセアーズのユースチームに所属しました。昨年12月に行われた「SoftBank ウインターカップ2025」では、平均得点は今大会トップの20.3得点、総アシスト数では大会歴代3位となる56本を記録。チームの準優勝の原動力となりました。

これまでの実績と将来性が高く評価され、第19回「スラムダンク奨学金」奨学生に選出。2026年夏には渡米を予定しています。特別指定選手としての活動期間は、6月30日まで。すでにこの日の入団会見より前の24日の京都ハンナリーズ戦でBリーグデビューを飾り、初得点をマークしました。

佐藤選手は「数か月前は東山高校の選手としてプレーしていたので、横浜BCに加入させていただきとても新鮮」と笑顔。「毎日学ぶことがある。こういう機会をもらって成長を実感している。加入しているからには少しでも勝利に貢献したい」と話しました。

チームには6月までの帯同で、夏には渡米予定。英語については、「正直まだまだ」と話しますが、英語の塾をオンラインで毎晩練習後に授業を受けているとのことです。

一方でユースから所属する横浜BCには、「特別なクラブ」と話します。「NBAという舞台を目指して渡米するので、チャレンジしてきたいと思っていますが、自分のキャリアの中でまた戻ってきてチームを背負う選手になりたい。すごい特別なクラブ」とチーム愛を語りました。