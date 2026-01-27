FC町田ゼルビアがスコットランド1部リビングストンからオーストラリア出身のFWテテ・イェンギ（25）を獲得することが26日、決定的となった。買い取りオプション付きの期限付き移籍で、近日中にも正式発表される。

1メートル97の長身を誇る型FWはこの日に早速、羽田空港着の航空機で来日。英国から同便で付き添った原靖フットボールダイレクター（FD、58）は羽田空港で取材に応じると、獲得を認めた上で「センターFWが主戦場でヘディングが強く、利き足は両足でポストプレーもできる」と期待を口にした。

当初は兄でオーストラリア代表FWクシニ・イェンギ（27）も候補だったというが、原FDは現地でプレーを視察したうえで「弟のプレースタイルがより町田に合致した。自らゴールを奪う姿勢はもちろん、2列目の選手もうまく生かすことができる」と説明した。韓国代表FW呉世勲（オ・セフン、27）が清水に期限付き移籍し、オーストラリア代表FWミッチェル・デューク（35）が同国1部マッカーサーへ完全移籍。点取り屋は最大の補強ポイントだった。

原FDによると、テテは今後、正式手続きを経てチームに合流させる。日本で飛躍し、代表入りを狙うストライカーは「このクラブに加入することができてうれしい。多くのゴールを挙げたいし、皆さんにエキサイティングなプレーを見せたい。よろしくお願いいたします！」と意気込んだ。

◇テテ・イェンギ 2000年11月28日生まれ、オーストラリア出身の25歳。同国1部ニューカッスル・ジェッツやイングランド2部イプスウィッチを経て24年からスコットランド1部リビングストンでプレー。今季はここまで19試合2得点だった。1メートル97。利き足は両足。