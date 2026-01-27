「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）

フェブラリーＳ（２月２２日・東京）へ向けての重要な前哨戦。主役を張るのは明け６歳で重賞に初挑戦するウェイワードアクトだ。デビューから１１戦してオール馬券内の超堅実派が、タイトル奪取で砂王へと突き進む。

ダートの一流馬を多数抱える関東トップステーブルから、また新たなスター候補が現れた。オープン特別２連勝中のウェイワードアクトが、重賞初挑戦を迎える。その姿に重なるのは、同じ厩舎で、同じ勝負服をまとったダート王者レモンポップだ。そんな厩舎の先輩もまた、根岸Ｓの勝利を足掛かりに一気に頂点まで駆け上がった。

明けて６歳を迎えても、キャリアはまだ１１戦。３歳４月のデビューから〈６・３・２・０〉と底を見せず堅実に歩んできた。田中博師は「休み休み使いながら本格化している」と成長を実感する。現在はアハルテケＳ→霜月Ｓを連勝中。「以前はカイ食いの悪さもあって、たくましい印象はなかった。それが徐々に男馬のダートのオープン馬らしい雰囲気になってきました」と目を細める。

中間の気配も活気十分だ。指揮官が「少し怖さを感じる」と漏らすように、馬の目つきも変わってきた。「レモンポップもそういう時期がありました。内に秘めたものが出そうで出ない。そのギリギリのところがいい」と、これを本格化の兆候と捉えている。

ここを勝てば、当然フェブラリーＳが視界に入ってくる。「勝たないと出走は微妙なラインですが、もちろん選択肢の一つ。そういうプランで行ける結果になれば」。ゴドルフィンブルーの勝負服が、再びダート戦線に新風を吹き込む。