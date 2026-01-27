¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¥É¥é7¡¡¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ³°Ìî¼ê¡È1Ç¯ÌÜ¤«¤é20ËÜÎÝÂÇ¡É¤Ø¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê
¡¡ÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¸á¸å¤ËºÂ³Ø¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ÆÌó2Ç¯¤Î¥¨¥ß¡¼¥ë¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µåÃÄµ¬Â§¤Ê¤É¤Î¸¦½¤¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿²¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¥á¥â¤·¤Æ¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤È¸«¤»¤¿¥Î¡¼¥È¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÀÀ¸³è¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Æ¡¢¡Ö¹¾ºê¤â¡ÊÎëÌÚ¡Ë¹ëÂÀ¤â¡ÊÃÓÅÄ¡ËÛÙÂÀ¤â¡¢¹â¶¶¤â¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£µåÃÄ¿¦°÷¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Æ¤Æù¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ÎÀ¤Ç¤Ï±ö¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£Êì¹ñ¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¿©»öÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡13ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡ÖÌ¤Íè¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆþÃÄÁ°¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤á¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬Â³¤¯¤¬¡¢·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¡£¡È1Ç¯ÌÜ¤«¤é20ËÜÎÝÂÇ¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¡þ¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ¡¡2007Ç¯11·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£13ºÐ¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢23Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤ÆÆÊÌÚ¡¦¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¤ËÆþ³Ø¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£µ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ê¡¢¹â¹»ÄÌ»»22ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Éã¤ÏÃæÆü¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢NPBÄÌ»»30¾¡¤Î¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó»á¡£1¥á¡¼¥È¥ë90¡¢111¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£