「２０２５年度ＪＲＡ賞授賞式」が２６日、都内ホテルで行われ、各部門を受賞した関係者らが出席した。最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースを獲得して年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）のオーナーでサイバーエージェント会長・藤田晋氏（５２）が、年度代表馬になった素直な気持ちとフォーエバーヤングの今後について語った。

新たな歴史を刻んだ１年だった。２５年のフォーエバーヤングはサウジＣで海外Ｇ１初制覇。そして１１月にはダートの世界最高峰である米ＢＣクラシックを日本調教馬として史上初めて制すという快挙を達成した。授賞式の壇上で藤田晋氏は「勝ってほしいと思ってはいたけど、本当に勝っちゃうの、という感じでした」と笑顔で振り返った。

これらの実績が評価され、ダート馬としては史上初となる年度代表馬に輝き、最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースと合わせて“３冠”を獲得。「今は実感がないですね。これからの長い馬主人生で、年度代表馬のタイトルを獲りたくても獲れなかった時に実感するのかな」としつつも、充実の一年を「１００点だったと思います」と誇らしげにした。

フォーエバーヤングは今後、連覇が懸かるサウジＣ・Ｇ１（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）から、ドバイワールドＣ・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン）への参戦を予定。ドバイは昨年３着と悔しい思いをしただけに「今年は勝ちたい」と力強く宣言。その後に関しては「芝の有馬記念はイメージしているけど、国内の（ＪＲＡ）Ｇ１を勝ったことがないので、チャンピオンズＣに出たいとという気持ちもあり、心が揺らいでいる感じです」と明言は避け、連覇の懸かるＢＣクラシックには慎重な姿勢。まずは春の中東２戦に全力を注ぐ構えだ。

これまで日本馬の常識を覆す活躍を見せてきたフォーエバーヤング。今年もファンを驚かせるような活躍が期待できそうだ。