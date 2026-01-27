「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）

フェブラリーＳ（２月２２日・東京）へ向けての重要な前哨戦。主役を張るのは明け６歳で重賞に初挑戦するウェイワードアクトだ。デビューから１１戦してオール馬券内の超堅実派が、タイトル奪取で砂王へと突き進む。一方、データ班のイチ推しは、唯一Ｖデータを全クリアした４歳馬マテンロウコマンドだ。

▼傾向（過去１０年）

フェブラリーＳの前哨戦として０１年に現在の施行条件で定着した。

▼人気

１番人気〈５・２・０・３〉

２番人気〈２・１・４・３〉

３番人気〈１・３・０・６〉

４番人気〈０・１・２・７〉

５番人気〈０・０・１・９〉

勝ち馬８頭が３番人気以内。

▼ステップ

準ＯＰ〈１・０・０・４〉

ＯＰ競走〈０・６・７・５５〉

中央重賞〈７・３・３・４３〉

地方重賞〈２・１・０・１８〉

勝ち馬９頭が重賞から参戦。同じく９頭が前年１１月以降に一度は出走していた。

▼前走内容

勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒６差以内。同７頭が２番人気以内だった。

▼性齢

４歳馬〈３・２・２・１１〉

５歳馬〈５・３・２・２８〉

６歳馬〈２・２・４・３４〉

７歳以上〈０・３・２・５４〉

８勝を占め、勝率でもリードする４＆５歳馬が中心。〈０・１・１・７〉の牝馬は苦戦傾向。

▼所属

美 浦〈３・０・１・３１〉

栗 東〈７・１０・９・８８〉

地方馬〈０・０・０・８〉

栗東所属馬狙いが正解。

▼重賞実績

勝ち馬７頭にダート重賞で３着以内があった。

▼馬体重

勝ち馬７頭が前走時に４９２キロ以上。ある程度の馬格は欲しい。

▼決め手

逃 げ〈０・０・０・１０〉

先 行〈１・４・１・２９〉

差 し〈７・４・４・４７〉

追 込〈２・２・５・４０〉

直線の長い東京らしく差し、追い込みが利く。勝ち馬８頭が前走でメンバー３位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 マテンロウコマンドが唯一全項目をクリア。芝で猛威を振るっている４歳世代が、ダートでも他世代を圧倒するか。（記録室）