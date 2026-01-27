　「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）

　フェブラリーＳ（２月２２日・東京）へ向けての重要な前哨戦。主役を張るのは明け６歳で重賞に初挑戦するウェイワードアクトだ。デビューから１１戦してオール馬券内の超堅実派が、タイトル奪取で砂王へと突き進む。一方、データ班のイチ推しは、唯一Ｖデータを全クリアした４歳馬マテンロウコマンドだ。

　▼傾向（過去１０年）

　フェブラリーＳの前哨戦として０１年に現在の施行条件で定着した。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈５・２・０・３〉

　２番人気〈２・１・４・３〉

　３番人気〈１・３・０・６〉

　４番人気〈０・１・２・７〉

　５番人気〈０・０・１・９〉

　勝ち馬８頭が３番人気以内。

　▼ステップ　　　　　

　　準ＯＰ〈１・０・０・４〉

　ＯＰ競走〈０・６・７・５５〉

　中央重賞〈７・３・３・４３〉

　地方重賞〈２・１・０・１８〉

　勝ち馬９頭が重賞から参戦。同じく９頭が前年１１月以降に一度は出走していた。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒６差以内。同７頭が２番人気以内だった。

　▼性齢　　　　　　　

　　４歳馬〈３・２・２・１１〉

　　５歳馬〈５・３・２・２８〉

　　６歳馬〈２・２・４・３４〉

　７歳以上〈０・３・２・５４〉

　８勝を占め、勝率でもリードする４＆５歳馬が中心。〈０・１・１・７〉の牝馬は苦戦傾向。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈３・０・１・３１〉

　　栗　東〈７・１０・９・８８〉

　　地方馬〈０・０・０・８〉

　栗東所属馬狙いが正解。

　▼重賞実績　　　　　

　勝ち馬７頭にダート重賞で３着以内があった。

　▼馬体重　　　　　　

　勝ち馬７頭が前走時に４９２キロ以上。ある程度の馬格は欲しい。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈０・０・０・１０〉

　　先　行〈１・４・１・２９〉

　　差　し〈７・４・４・４７〉

　　追　込〈２・２・５・４０〉

　直線の長い東京らしく差し、追い込みが利く。勝ち馬８頭が前走でメンバー３位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　マテンロウコマンドが唯一全項目をクリア。芝で猛威を振るっている４歳世代が、ダートでも他世代を圧倒するか。（記録室）