【根岸Ｓ】マテンロウコマンド ダートも４歳世代大暴れだ 唯一のデータ全項目クリアにＶ期待高まる
「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）
フェブラリーＳ（２月２２日・東京）へ向けての重要な前哨戦。主役を張るのは明け６歳で重賞に初挑戦するウェイワードアクトだ。デビューから１１戦してオール馬券内の超堅実派が、タイトル奪取で砂王へと突き進む。一方、データ班のイチ推しは、唯一Ｖデータを全クリアした４歳馬マテンロウコマンドだ。
▼傾向（過去１０年）
フェブラリーＳの前哨戦として０１年に現在の施行条件で定着した。
▼人気
１番人気〈５・２・０・３〉
２番人気〈２・１・４・３〉
３番人気〈１・３・０・６〉
４番人気〈０・１・２・７〉
５番人気〈０・０・１・９〉
勝ち馬８頭が３番人気以内。
▼ステップ
準ＯＰ〈１・０・０・４〉
ＯＰ競走〈０・６・７・５５〉
中央重賞〈７・３・３・４３〉
地方重賞〈２・１・０・１８〉
勝ち馬９頭が重賞から参戦。同じく９頭が前年１１月以降に一度は出走していた。
▼前走内容
勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒６差以内。同７頭が２番人気以内だった。
▼性齢
４歳馬〈３・２・２・１１〉
５歳馬〈５・３・２・２８〉
６歳馬〈２・２・４・３４〉
７歳以上〈０・３・２・５４〉
８勝を占め、勝率でもリードする４＆５歳馬が中心。〈０・１・１・７〉の牝馬は苦戦傾向。
▼所属
美 浦〈３・０・１・３１〉
栗 東〈７・１０・９・８８〉
地方馬〈０・０・０・８〉
栗東所属馬狙いが正解。
▼重賞実績
勝ち馬７頭にダート重賞で３着以内があった。
▼馬体重
勝ち馬７頭が前走時に４９２キロ以上。ある程度の馬格は欲しい。
▼決め手
逃 げ〈０・０・０・１０〉
先 行〈１・４・１・２９〉
差 し〈７・４・４・４７〉
追 込〈２・２・５・４０〉
直線の長い東京らしく差し、追い込みが利く。勝ち馬８頭が前走でメンバー３位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 マテンロウコマンドが唯一全項目をクリア。芝で猛威を振るっている４歳世代が、ダートでも他世代を圧倒するか。（記録室）