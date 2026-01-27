今月２０日にダイワメジャーが急死。２５歳だった。ダイワメジャーで真っ先に思い浮かぶのは喘鳴（ぜんめい）症（通称・ノド鳴り）。０４年皐月賞を制したものの、その後も症状に改善が見られず、本来のパフォーマンスを発揮することができなくなってしまった。そこで関係者は思い切って手術に踏み切った。それが功を奏し、０６年天皇賞・秋、０６＆０７年マイルＣＳ、０７年安田記念とさらに４つのＧ１タイトルを積み重ね、０６＆０７年にはＪＲＡ賞最優秀短距離馬を受賞するなどの活躍を見せた。

記者が思うダイワメジャーのすごさは２つ。１つ目はノド鳴りを乗り越えたこと。手術を行ったのは３歳時の０４年天皇賞・秋で１７着に敗戦後。今から約２１年前のことだ。当時は今ほど医療技術が発達しておらず、手術をしたとしても競走能力が完全に戻らないケースの方が多かった。そんな時代背景のなかで手術に踏み切ると、完全復活どころか、さらにパワーアップした姿を見せたのだ。

２つ目のＧ１タイトル獲得となった０６年天皇賞・秋。レース後に社台ファームの吉田照哉代表が「奇跡ですよ。手術をしてまたＧ１を勝つなんて」と語っていたことを思い出す。当時ではそれだけすごいことだった。今は医療技術も進歩。これほどの発展を遂げることができたのは、ダイワメジャーの存在があったからこそだと思っている。

２つ目のすごさは有馬記念にある。０６＆０７年にマイルＣＳからのローテで果敢に年末のグランプリへ挑み、２年連続で３着に好走。マイルであれだけのハイパフォーマンスを発揮する馬が、明らかに距離が長い２５００メートルの戦いでも見せ場以上の走りを披露した姿に、改めてこの馬のポテンシャルの高さを実感した。

管理した上原博師は「厩舎にＧ１初制覇をもたらしてくれました。その後にノドの手術をしたけど、それにも耐えてくれて、Ｇ１を４つも勝ってくれた。ドバイへも行かせてもらったし、厩舎としてはいろいろなこと教えてくれた『先生みたいな存在』でした。まだまだ生きていてほしかったけど、２５歳ということで大往生だと思っています」と振り返り、かけがえのない存在だった愛馬に感謝の気持ちを伝えた。

私自身もまだまだ記者として未熟だった時代で、取材を通してダイワメジャーにはたくさんのことを勉強させてもらった。亡くなったのは残念な知らせではあったが、今回のことで当時の記憶がよみがえってきた。そして改めてダイワメジャーの足跡をたどり、最も強く感じたのは彼の“偉大さ”だった。（デイリースポーツ・小林正明）