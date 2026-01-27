侍ジャパン井端弘和監督（50）が26日、3月に行われるWBCに出場する10選手を新たに発表した。これで昨年12月に発表された8選手、16日に発表した11選手と合わせ、メンバー29選手が決まった。

野球好き芸人のアンジャッシュ渡部建は同日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「さあ、残りWBCメンバーあとひと枠になりました！ この動画にヒントが」とポストした。

渡部は24日に自身のユーチューブチャンネル「渡部のサシ飲み」でレッドソックス吉田正尚外野手（32）と共演。今回のWBCについての本音を聞き出している。

収録は昨年12月。渡部が「言える、言えないことあると思うんですけど、基本スタンスとして声かかったら行く？」と聞くと、吉田は「そうですね。井端監督にも春のキャンプに来ていただいてますし、オフも会いましたし。コミュニケーションは密に取ってます」と明かした。渡部が「これはもう答えでよろしいですか」とすかさずツッコミを入れると、吉田は「（井端監督の）LINEも知ってます」と笑顔を見せた。

そして渡部が「気になるのは体の状態ですよね？」と聞くと、吉田は「『行きたい』、『行かない』はやっぱりもちろん『行きたい』って言うんですよ。やっぱりプレーしたい。呼ばれた時は最高の状態でプレーしないといけないと思ってますし。それぐらいの責任と覚悟を持って出ないといけない」と語った。

続けて渡部が「肩が万全じゃないと。いるじゃないすか、DHにはあの怪物が」と聞くと、吉田は「日本の誇りが。井端監督と話して出るなら守備もっていう話をして。そこの兼ね合いも含めて」と告白。さらに「基本的には3月の京セラから出られる」と明かすと、渡部は「だいぶ具体的ですね？」と再びツッコミを入れた。

残り1枠をめぐって、Xでは「残り1枠は正尚であってくれよ頼む」「正尚呼べないならショートの厚みを 泉口か村林、紅林あたりを」「もう難しすぎる」「今永が交渉中か」といった考察が飛び交っている。

吉田は前回大会優勝の立役者の1人。準決勝のメキシコ戦ではライトポール際の同点3ランを放ち、チームを救った。