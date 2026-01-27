芸能界唯一の“親友” ともに70代を迎えるもディズニー映画の声優など初挑戦続く
梅沢富美男と研ナオコが、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)梅沢富美男、研ナオコ ＝テレビ朝日提供
芸能界で唯一の“親友”だという梅沢と研。来週50周年に突入する『徹子の部屋』のお祝いに、テレビで女形を披露することはないという梅沢が、女形で踊りを披露する。
ともに70代の2人だが、昨年は初めてのことがたくさんあったそうで、梅沢はディズニー映画の声優にオーディションで選ばれ、研は「徹子の部屋コンサート」に初出演を果たした。
去年、それぞれ夫婦で同番組に出演した梅沢と研。梅沢の妻の夢は「夫と一緒に屋久島に行きたい」だったが、その夢はどうなったのかについても話す。
