【40・50代】“昭和ヘア脱却”ならコレ！！ 白髪もぼかせてシャレる♡「ハイライトボブ」

「あれ？ もしかして、この髪型って時代遅れ？」そんな風に感じたら、ヘアチェンジのタイミングかも。昭和っぽさを連想させるテイストから抜け出し、一気に今っぽいこなれ感をまといたいなら、ハイライトを入れてみませんか。筋状に髪をところどころ明るくするハイライトは、40・50代の悩みとしてよく聞く、白髪も上手く溶け込ませられます。ミドル世代も挑戦しやすいボブとハイライトを掛け合わせた、シルエットまで素敵なヘアスタイルをさっそくチェックしてみましょう。

挑戦しやすいのは、ベースに馴染む極細ハイライト

やや丸みを帯びたボブの毛先を外はねにした、動きのあるヘアスタイル。特に“良い仕事”をしているのが、さり気ない存在感を放つ細いハイライトです。ベースは明るいベージュで染め、全体に柔らかで立体感な印象に。エアリーな毛流れとも、綺麗にマッチ。細いハイライトはナチュラルに仕上がるため、初めて挑戦する人にもオススメです。

筋感を強調してカジュアル寄せ

上品よりも遊び心のあるカジュアルテイストが好みなら、やや太めに入れて筋感を楽しんで。暗めのベースと合わせることで、コントラストがついて華やかさを演出できます。毛先に重みのあるシルエットは、カラーによっては沈んで見えますが、ハイライトでリズム感を与えればOK。ボブ本来のまとまりやすさはそのままです。

ハイライトで縦ラインをアピール

ライン感の強いストンと落ちるボブは、縦のラインが印象的。ハイライトを加えると、さらにその魅力を後押しできそう。ベースとハイライトのコントラストは強めでも、色味を合わせることで、大人っぽい落ち着きも漂います。@sakosakosakosakoさんは、「動くたびにツヤと毛流れが際立ちます」とハイライトの魅力をコメントしています。

透明感のあるハイライトでフェミニンに

後頭部の丸みが印象的な、首元にくびれのあるショートボブ。その軽やかなシルエットには、透明感のあるハイライトがよく合います。ラベンダー寄りの上品なカラーリングは、儚いながらも洗練された雰囲気を与えてくれる予感。短めでも、フェミニンに映ります。

writer：Nae.S