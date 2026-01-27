「1月下旬に複数のメディアが、天皇皇后両陛下の訪欧計画について報じました。6月下旬にオランダとベルギーを訪問する方向で調整されているそうです。かねて両国から招待されており、現地では歓迎行事や晩餐会などの公式行事も行われる方向で調整が進んでいます」

そう語るのは皇室担当記者。実現すれば、雅子さまにとっては、’02年のニュージーランド・オーストラリアご訪問以来、24年ぶりの“歴訪”となる。

皇室担当記者が続ける。

「ご体調に波がある雅子さまはインドネシア、イギリス、モンゴルでは、現地でも歓迎行事や晩餐会といった公式行事を優先し、ほかに出席するイベントを絞っていらっしゃいました。

それにもかかわらず今回24年ぶりに歴訪を目指されているということは、雅子さまも海外ご訪問への自信を深められたということでしょう。さらに言えば、オランダとベルギーだからこそ、連続しての2カ国へのご訪問が検討されているともいえます」

オランダとベルギーは隣り合っており、それぞれ王宮があるハーグとブリュッセルの距離は車で170キロほどだ。

「現地での移動も容易ですが、オランダもベルギーも、雅子さまにとっては精神的に近い距離にあると思います。皇室とこの両王室が古くから友好関係にあるというだけでなく、オランダのマキシマ王妃とベルギーのマチルド王妃は、雅子さまにとっても親友と呼べる存在なのです」（前出・皇室担当記者）

雅子さまには、オランダに忘れ難い思い出もある。

「雅子さまの適応障害が公表されてから2年後の’06年8月に天皇ご一家は約2週間も同国に滞在されました。これは雅子さまのご体調を心配したべアトリクス前女王が静養のためにと、ご一家を招待したからです。

前女王は、夫・クラウス王配が長年うつ病で苦しんでいたこともあり、雅子さまのご病状にも深く心を寄せていました。ご滞在中の天皇ご一家をもてなしたのは、当時皇太子同妃だったウィレム=アレキサンダー国王とマキシマ王妃だったのです。

当時4歳の愛子さまが、2歳年下のカタリナ=アマリア王女と手をつないで歩かれるお姿に、雅子さまも癒されたことでしょう」（前出・皇室担当記者）

その7年後に両陛下はオランダを再訪されたが、尽力したのはマキシマ王妃だった。皇室番組を長年手がける放送作家のつげのり子さんはこう話す。

「’13年に行われたアレキサンダー国王の即位式に際し、雅子さまはご体調の波を心配され、参列を悩まれていたそうです。そんなおりマキシマ王妃が、雅子さまに直接電話をして、『ぜひオランダにいらしてください』と、招待したと報じられています。

今回の訪欧でも国王夫妻が、両陛下をここにというおすすめの場所へ案内するのではと思います。天皇ご一家が’06年に滞在されたヘット・ロー宮殿のほか、ライデン大学も有力です。ライデン大学はヨーロッパにおける日本研究の拠点となっていますし、雅子さまのお父さまの小和田恆さんにもゆかりがあります」

前述のように両陛下とオランダ国王夫妻は、直接電話でやりとりをされる関係だというが、それはベルギー国王夫妻とも同様だ。

「お若いころから天皇陛下とフィリップ国王は電話で言葉を交わされてきました。その影響もあり、雅子さまとマチルド王妃も電話をされるようになったと聞いています」（前出・皇室担当記者）

■ウクライナに心を寄せる親友たち

ベルギー大使館の元関係者は、両家の交流についてこう話す。

「天皇陛下とフィリップ国王は、独身のころから親しい間柄です。国王が来日した際には、陛下は必ず駐日大使公邸にいらっしゃり、食事をされていました。それはお二方が結婚されたのちも続いていて、雅子さまもマチルド王妃も本当に楽しそうに英語でお話しになっていました。

’02年のサッカーW杯での日本対ベルギーの試合も両ご夫妻で並んで観戦され話題を集めたのです。愛子さまとベルギーのエリザベート王女の誕生日は1カ月ほどしか違いません。母としての悩みも語り合ううちに雅子さまとマチルド王妃の関係もさらに深まっていったのではないでしょうか」

今回の歴訪にあたって、雅子さまは旧交を温め、さらに日本と、オランダ・ベルギー両国との親善を深める以上の“志”も胸に秘められているという。

「父親の小和田恆さんも’22年5月にライデン大学でウクライナ情勢について講演していますが、雅子さまもウクライナ情勢などを含め、分断を深めている世界の危機について、両国の王妃と顔を合わせてお話しになりたいと考えられているようです」（宮内庁関係者）

天皇陛下が62歳のお誕生日をむかえられた翌日の’22年2月24日にロシアがウクライナへの侵攻を開始し、もうすぐ4年。和平に向けた動きもあるが、予断を許さない状況が続いている。この宮内庁関係者によれば、

「当初から雅子さまは、現地で多くの命が失われ、幼い子供たちも犠牲になっていることに胸を痛められていました。昨年12月のお誕生日のご感想にもそんなお気持ちがにじみ出ていました」

ご感想のなかには、こんな一文も。

《祖国ウクライナの戦乱を逃れて日本にやってきた高校生が、一心に稽古を重ね、日本の伝統である大相撲で大関まで昇進したことに感銘を受けました》

それはウクライナ出身の安青錦へのエールだった。

「侵攻開始後、欧州の王族たちは、ウクライナへの連帯を示す声明を発表していました。

口火を切ったのはオランダ国王夫妻です。攻撃開始当日、王室のホームページに《ウクライナの人々、そして暴力を受けているすべての人々に、私たちは心を寄せています》といった声明を掲載しました。さらに翌月に国王夫妻は、オランダに到着したウクライナ難民の体験を聞くために受け入れ施設を訪れるなど、難民支援を続けてきました」（前出・宮内庁関係者）

また同じころ、ベルギー国王夫妻も難民センターや緊急避難所を訪問し、難民たちから話を聞いたと報じられている。

「皇室の方々は政治的な行動や発言を控えざるをえません。しかし雅子さまは、ウクライナの人々のために尽くしているご友人たちの姿に胸を熱くされたのではないでしょうか。お電話でも、マキシマ王妃やマチルド王妃と語り合われたと思われます。そして電話ではなく直接、自分たちにいま何ができるかを一刻も早く話し合いたいという思いを募らせてこられたのでしょう」（前出・宮内庁関係者）

■「王妃たちの活動もより積極的に」

欧州王室に詳しいジャーナリストの多賀幹子さんはこう語る。

「オランダのマキシマ王妃はアルゼンチン出身。名門大学で経済学の学位を取得しています。卒業後は金融業界の第一線でキャリアウーマンとして活躍した後、王室に入りました。

マキシマ王妃はそうした自分の経験を生かして金融経済の視点から世界平和に寄与しようとしています。

いっぽうマチルド王妃はベルギー貴族の令嬢です。それだけに“ノブレス・オブリージュ（高貴なる者の責務）”の意識が強く、子供を搾取から守る団体『チャイルド・フォーカス』などの名誉総裁を務めています。

現在は王妃たちの活動もより積極的になっているのです。国際的な視野を持ち、自分たちの肩書を用いて、世界平和のために尽力しようとしています。マキシマ王妃もマチルド王妃も、国連の関係機関などと協力して、世界平和のために具体的な行動に踏み出しています。

雅子さまも2人の王妃と語り合うことで、平和支援のためのなんらかの示唆を得ることができるのではないでしょうか」

雅子さまが親友王妃たちに求めた“平和のための会談”は、世界で苦しむ子供たちに救済をもたらすに違いない。