依然として高い人気を維持しているスズキ・ジムニーシリーズ。そのカスタムにほぼ特化した活動で注目を集めるのが「ショウワガレージ」だ。東京オートサロン2026でもその勢いはとどまることを知らず、広めの区画にデモカーとラリーマシンを2台ずつ並べ、アルミホイールやライトニングを中心としたオリジナルパーツもずらりと展示。個性を主張して多くの来場者を集めた！

ジムニーシリーズなら「ショウワガレージ」にお任せ！

愛知県春日井市を拠点とする「ショウワガレージ（Showa Garage）」は、多彩なジムニーオリジナルパーツを開発・販売するジムニーのスペシャリスト。新車をベースに各種カスタムパーツを装着したコンプリートカーパッケージも用意され、カスタムの相談からメンテナンスサービスまで幅広く対応してくれる、ジムニーの頼れる味方だ。エクステリア、インテリア、エンジンにブレーキに足まわり……と、オリジナルパーツの数は膨大で、ジムニー用パーツだけでぶ厚いカタログが完成するほど。もちろん東京オートサロン2026の「ショウワガレージ」ブースもジムニー関連一色で、多くのファンを集めていたぞ！

実戦投入されたラリー仕様ジムニーがお出迎え

「ショウワガレージ」はモータースポーツにも積極的に取り組んでおり、ジムニーシリーズをベースとしたラリーマシンで、数々の大会に参戦して多数の入賞を獲得してきた。今回の東京オートサロン2026では、8月にタイで開催された「アジアクロスカントリーラリー2025」 に初参戦してT1G（ガソリン車）クラス2位／ジムニーアワード1位に輝いたジムニーシエラ（JB74）と、2025年9月の「ラリー北海道」でXC-3クラス2位を獲得したジムニー（JB64）の競技車両を展示。このうちJB74は、床に鏡面を敷いて下回りも見えるよう工夫されており、多くの来場者がその前で足を止めていた。

なお、レースについては「ショウワガレージレーシング（SGR）」として活動しており、ここでのデータやノウハウも「ショウワガレージ」のオリジナルパーツ開発や技術力向上に活かされている。また、エンジンオイルやブレーキローター＆パッドなど、SGRブランドで展開されるオリジナルパーツも増殖中だ！

オリジナルパーツ満載のデモカーも2台展示！



東京オートサロン2026の「ショウワガレージ」ブースは、実戦で使われた2台のラリー仕様ジムニーに加え、最新パーツを装着したジムニーノマド（JC74）とアイアンバンパーを備えたジムニー（JB64）という2台のコンプリートデモカーも展示。アウトドアスタイルのジムニーノマド、タフスタイルのジムニーともに、カスタムのお手本となるようまとめられており、最新カタログにも掲載されている。

ただしオリジナルのアルミホイールは、車体の左右で異なるモデルをチョイス。これにより、2台のデモカーで4種類のホイールをマッチングチェックできた！

多彩なジムニー用アルミホイールに注目！

「ショウワガレージ」のジムニー用オリジナルパーツは膨大なアイテム数を誇り、なおかつ新製品が続々と開発されている。その中で、東京オートサロン2026での展示に力が入れられていたのがオリジナルアルミホイール。多様なジムニーオーナーの好みやカスタムスタイルにマッチするよう、さまざまなデザインと機能のホイールがラインアップされており、単体での製品展示に加え、一部のホイールはコンプリートデモカーに装着した状態でも披露されていた！

走りを変える軽量高剛性の最新ホイール

SNAP-WADE（スナップ ウェイド）

シャープな10スポークデザインとコンケープ形状により、ジムニーの足元を引き締める新作アルミホイール。リムにはクロスローレット加工が施されており、トラクションを確保してビード落ちを抑止。スタンダードモデルよりもスリムなリム幅5.5J設計を用いることで、障害物などとの接触によるホイールリムのダメージ防止も狙っている。フローフォーミング製法により、鋳造でありながら鍛造に近い緻密な金属組織を形成。高強度かつ軽量なのも大きな特徴だ！

スナップ ウェイド（JB74・JB43・JC74用）

価格●4万2900円 サイズ●16×5.5J ±0 重量●5.99kg 色●グロスブラック、グロスブロンズ



重厚感あふれるワイルド仕様

XENO（ゼノ）

シンプルな6本スポークデザインながら、各部にスリット加工や肉抜き加工を施すことで、スポーティかつパワフルな雰囲気を確立。リム部の陰影が奥行き感を演出し、厚みのあるスポークデザインはジムニーのオフロードテイストをさらに引き立てる。アルミ地の表面を、粒子が粗いサンド仕上げに。こちらも重厚感やミリタリーテイストにつながっている。

ゼノ（JB64・JB23用）

価格●3万6300円 サイズ●16×5.5J ＋20 重量●7.3kg 色●サンドブラック、サンドブロンズ

ゼノ（JB74・JB43・JC74用）

価格●3万7400円 サイズ●16×6.0J ±0 重量●7.2kg 色●サンドブラック、サンドブロンズ



ミリタリーテイストの近未来系ディッシュ

GUNFIELD（ガンフィールド）

ミリタリーテイストと現代のトレンドを融合させた近未来系ディッシュホイール。センターにリング状のデザインを設け、外周側には楕円形ホールを配置。1980年代のホイールに多用された手法を、イマドキにアレンジしてある。リム部を深めにしつつ、ディスク部分はコンケープ風に。新たに15インチ仕様も追加され、さまざまな仕様のジムニーにたくましさをもたらす。

ガンフィールド（JB64・JB23用）

価格●3万6300～3万7400円 サイズ●16×5.5J ＋20 重量●7.6kg 色●サンドブラック、ブラックポリッシュ

ガンフィールド（JB74・JB43・JC74用）

価格●3万6300～3万8500円 サイズ●15×6.0J ±0、16×6.0J ±0 重量●7.6kg 色●サンドブラック、ブラックポリッシュ

ジムニー用ホイールは他にも多数！



「ショウワガレージ」のジムニーシリーズ用オリジナルホイールは、かなりバリエーションが豊富。東京オートサロン2026のブースに展示されていたモデルの中から、ここではさらにふたつをピックアップして紹介！

洗練のスタイリッシュモデル

INSPIRE X（インスパイア テン）

細身でスタイリッシュな10本スポークデザインのオリジナルアルミホイール。リム側は10本、ハブ側は5本のY字型スポーク構成が、放射状に広がるダイナミックな印象をもたらす。よりシャープなルックスを強調するため、スポークのエッジ部分はマシニング加工。洗練されたテイストをプラスしたいストリートジムニーにベストマッチだ。

インスパイア テン（JB64・JB23用）

価格●3万4100～3万5200円 サイズ●16×5.5J ＋20 重量●6.9kg 色●マットブラック、ブラックポリッシュ

インスパイア テン（JB74・JB43・JC74用）

価格●3万5200～3万6300円 サイズ●16×6.0J ±0 重量●7.3kg 色●マットブラック、ブラックポリッシュ



質実剛健なジムニーにベストマッチ

IGNITION EIGHT（イグニッション エイト）

本物のボルトに見えるリム部のビレット風ピアスと短めの8本スポークが、武骨な雰囲気を形成。ワイルド＆タフなジムニーの世界観とマッチする、迫力いっぱいのルックスが魅力だ。立体的な造形と複雑なラインにより、奥行き感や陰影を演出。「ショウワガレージ」のノウハウがさりげなく詰まったオリジナルアルミホイールだ。

イグニッション エイト（JB64・JB23用）

価格●3万6300円 サイズ●16×5.5J ＋20 重量●8.6kg 色●マットブラック、マットブロンズ

イグニッション エイト（JB74・JB43・JC74用）

価格●3万7400円 サイズ●16×6.0J ±0 重量●8.8kg 色●マットブラック、マットブロンズ

