今日27日は低気圧が通過する東北を中心に、雪や雨の範囲が広がるでしょう。最高気温は前日より高くなる所が多く、日中は北陸から山陰の平地では雨になりそうです。雪どけが進むため、屋根からの落雪などにご注意ください。

北陸から北海道 次第に雪や雨

今日27日は、低気圧が日本海から東北付近を通過するでしょう。北海道と東北は昼頃から雪の範囲が広がりそうです。風が強まり、ふぶく所もあるでしょう。





北陸は断続的に雨や雪で、平野部では夕方まで雨の所が多くなりそうです。近畿北部や山陰も雨の降る時間があるでしょう。21日からの寒波で一気に増えた積雪ですが、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。また沖縄付近を低気圧や前線が通過するため、四国や九州は朝まで雨の降る所があり、標高の高い所では雪になるでしょう。沖縄は昼頃にかけて雨が降り、朝のうちは局地的に雷を伴った激しい雨が降りそうです。

寒さ 少し和らぐ

最高気温は、昨日26日より高い所が多くなりそうです。



九州から関東は10℃前後の所が多く、平年並みに戻るでしょう。大阪は前日より6℃ほど高くなり、日差しの温もりを感じられそうです。北陸や東北南部は5℃を超えて、寒さが和らぐでしょう。東北北部と北海道は日中もマイナスの気温ですが、昨日よりは高くなりそうです。



夜になると、全国的に北または西よりの風が強まるため、実際の気温よりも寒く感じられるでしょう。マフラーや手袋などで、万全の寒さ対策をしてお出かけください。

雪下ろしの注意点

屋根に積もった雪は、大雪になる前に、早めに除雪作業をしたいものです。安全に雪下ろしをするための注意点は、次の3つのことが挙げられます。



(1)雪下ろしをする前には、雪が緩んでいないかどうか、必ず確認しましょう。新雪や晴れた暖かい日の午後は、特に屋根の雪が緩んでしまいます。また、雪と一緒につららが落ちてくることもあります。

(2)はしごを使って屋根に上る場合は、はしごが動かないよう、ロープなどでしっかり固定しましょう。はしごから屋根へ移動する時は、転落しないよう一段と注意が必要です。

(3)雪下ろしをする際は、建物の周りに雪を残しましょう。万が一、屋根から落下した場合でも雪がクッション代わりになってくれます。面倒でも必ず命綱とヘルメットを装着し、滑りにくい靴を着用しましょう。携帯電話も忘れずに持って、作業してください。