２０２５年度の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。年度代表馬、最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースに輝いたフォーエバーヤングは、日本調教馬史上初のブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシック制覇で、２２日（米現地時間）に米エクリプス賞の最優秀ダート古牡馬にも選ばれたばかり。藤田晋オーナーは壇上で、「１００点満点」と愛馬を絶賛。サウジＣで始動する王者の秋のレース候補も明かした。

誇らしげにスポットライトを浴びた。「１００点満点だと思います」とフォーエバーヤングの２５年を絶賛した藤田晋オーナー。壇上で受賞の決め手となったＢＣクラシックの話題を振られると、「（矢作調教師とのレース直後の抱擁は）恥ずかしくて『絶対バズらないでくれよ』と思っていたら死ぬほどバズっちゃって」と苦笑いも、「これから長い馬主人生で毎年、年度代表馬を欲しいと思いつつ取れない。その時に実感すると思うんです。この年は本当にすごかったんだなと」と感無量の様子だった。

現在は連覇がかかるサウジＣ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）に向けて栗東で調整中。その後は「今年は勝ちたいです」と藤田氏が言葉に力を込めた昨年３着のドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）への転戦を視野に入れている。

秋のレース候補も明らかになった。藤田氏は「有馬記念はイメージしています。ロマンチックウォリアーがダートに出てきたからというのもあるんですけど、国内の（ＪＲＡ）Ｇ１を勝ったことがないので、チャンピオンズＣに出たいという気持ちもあり、心が揺らいでる感じです」と心境を明かした。さらに授賞式のビデオメッセージでＢＣの主催者から参戦ラブコールを受け、「来てほしいと言われると、グラッときちゃいますね」と迷いは深まっていた。

いずれにせよ、挑戦の２５年から王者としての２６年へ、今年も主役を張るのは間違いない。坂井が「出るレースは全部勝ちたいなと思っています」と力強く宣言した年度代表馬の２６年シーズンがもうすぐ幕を開ける。（西山 智昭）