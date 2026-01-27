日本勢のメダル量産が期待される冬の祭典、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）へカウントダウン連載をスタート。第１回はスノーボード男子のビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）に初出場する木村葵来（きら）＝ムラサキスポーツ＝。「きら」の名は機動戦士ガンダムＳＥＥＤの主人公キラ・ヤマトが由来の２１歳は、初の五輪で同種目日本男子初となる金メダルを目標に掲げた。３月のＷＢＣで侍ジャパンの一員として連覇に挑む憧れのドジャース・大谷翔平投手（３１）との“世界一リレー”も夢見ている。

夢見てきた大舞台が迫ってきた。お気に入りのドジャースのキャップをかぶった木村は、初出場のミラノ五輪へ「ビッグエアとスロープスタイルでどっちも金メダルを取りたい。自分のやりたいことを悔いなく五輪でできれば」と決意を込める。日本男子初のメダル獲得＆２冠の偉業に挑む。

「全てがすごい」と、大谷投手に憧れている。野球少年に夢を与える人間性にひかれ、ドジャース戦も配信で見る。大谷が睡眠を大切にしている記事を読めば「僕も８時間以上は寝よう」と意識するほど。「五輪で僕が滑っている姿を見て、子どもたちに格好いいと思ってもらえるように」と木村。初の夢舞台で金メダルを獲得し、ＷＢＣに臨む大谷へミラノから“Ｖバトン”をつなぐ大志も抱く。

小学生の時、ＳＳが種目に加わった１４年ソチ五輪をテレビ観戦。日本の角野友基らライダーの独創性豊かな滑りに「うわ〜、格好いい。僕もこれやりたい」と感動した。本格的にＢＡとＳＳに励む契機になった。

２３〜２４年シーズンにＢＡのＷ杯種目別王者に輝き、五輪が視野に入った。だが、２季で争うミラノ五輪代表選考レースは出遅れ、どん底からの滑り出し。２４年９月、技の練習中に着地でミスし、右足首の脛腓靱帯（けいひじんたい）を損傷。昨季はけがをおしてＷ杯を転戦も表彰台は３位の１度。「けがに悩まされた」と五輪代表争いも薄氷の戦いを強いられた。

焦りもあったが、今オフは「けがしない体」を主題にフィジカル強化。月に３週はリハビリと主に足腰を鍛えるトレーニングに充てた昨春、体づくりを一から見つめ直した。けがを乗り越えた今季は初五輪へ髪形を心機一転。９位だった昨年１１月のＷ杯開幕戦後「やってみたい」と思い立って友人にバリカンで刈ってもらい、ドジャースのスター野手、ムーキー・ベッツ（３３）を意識し、人生で初めて長さ１センチ以下に。すると、第２戦から持ち前の高さのある５回転半の技をそろえ、２戦連続で２位。初の五輪切符をたぐり寄せ「次は店を予約する」とベッツスタイルがお気に入りだ。

「きら」の名は、機動戦士ガンダムＳＥＥＤの主人公が由来だ。父がガンダム好きで「家にめっちゃプラモデルが飾ってある」という。自身も気に入っており、五輪で初披露予定の横６回転の大技を武器に、ミラノ五輪の主役を演じる。（宮下 京香）

◆ミラノ五輪のＢＡ、ＳＳ男子代表 木村、荻原大翔（ひろと）、長谷川帝勝（たいが、ともに２０）＝ともにＴＯＫＩＯインカラミ＝、木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝の全４人が初代表だが２種目で日本男子初の表彰台入り、金メダルに挑む。特にＢＡは期待が大きく、世界選手権で２３年に長谷川、２５年に木俣が頂点に立ち、木村は２３―２４年季のＷ杯で種目別制覇。荻原は２５年の冬季Ｘゲームで世界初の横６回転半技に成功し初Ｖ。今年、再び決めて２連覇した。超大技はギネス世界記録に認定され、４人の“サムライダー”はいずれも初の夢舞台で頂点を狙える実力者だ。

◆木村 葵来（きむら・きら）２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。４歳で競技を始め、１４年ソチ五輪のＳＳを見て憧れ、中学１年で本格的にＢＡ、ＳＳを開始。中学までは体操競技にも励む。中学２年でスノーボードのプロ資格を取り、初出場した２３年１月、ＢＡのＷ杯３位。２３〜２４年季にＢＡのＷ杯種目別制覇。岡山・倉敷翠松高―中京大。家族は両親とスノーボーダーの弟・悠斗（１７）。身長１６６センチ。