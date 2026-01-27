今年元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）のエース区間の２区で２２人をごぼう抜きして区間新記録をマークした吉田響（２３）＝サンベルクス＝が、大阪マラソン（２月２２日）に初挑戦することが２６日、分かった。箱根駅伝のエース区間の２区の日本人最高記録（１時間５分４３秒）保持者でもあり、未知数の潜在能力を秘める２３歳は、初の４２・１９５キロでも持ち味の爆発的な走りが期待される。

今、最も勢いがある長距離ランナーが満を持して初マラソンに臨む。吉田はニューイヤー駅伝の２区（２１・９キロ）で１時間１分１秒の区間新記録で区間賞を獲得した。２４年に太田智樹（２８）＝トヨタ自動車＝がマークした従来の区間記録（１時間１分４０秒）を３９秒も更新。２４位でスタートし、２２人をごぼう抜きして２位まで順位を上げた。追い風に恵まれたこともあり、単純計算でハーフマラソン（２１・０９７５キロ）に換算すると、日本記録（５９分２７秒、太田智樹）を大きく超える５８分４７秒で走破したことになる。

昨年１月の第１０１回箱根駅伝では創価大のエースとして２区を走り、日本人最高記録の１時間５分４３秒で区間２位と快走した。

身長１６１センチ、体重４６キロの体すべてをダイナミックに使い、相手に関係なく突っ走るスタイルは、多くの陸上ファン、駅伝ファンを魅了している。不整地を走るトレイルランの挑戦にも興味を示しており、唯一無二のランナーとして抜群の存在感を放つ。

現在、千葉県内で約４週間後に迫った大阪マラソンに向けて最後の走り込みを重ね、順調に仕上がっているという。

昨春、創価大を卒業後、実業団のサンベルクスとプロランナーとして所属契約を締結。昨年４月に東京・足立区のサンベルクス本社で行われた会見では「ルーキーイヤーの今季（２５年度）の目標は、サンベルクスのチーム目標であるニューイヤー駅伝８位以内に貢献するために区間賞を獲得すること、初マラソンで日本記録（当時は鈴木健吾の２時間４分５６秒、現在は大迫傑の２時間４分５５秒）を出すことです」と力強く話した。

ニューイヤー駅伝で、サンベルクスはチーム史上最高の５位入賞。吉田自身も圧倒的な区間賞を獲得して有言実行を果たした。もうひとつの目標に掲げた「初マラソンで日本記録」も実現を目指す。

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒。１６１センチ、４６キロ。