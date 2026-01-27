静岡高の吉田遥孔（はるく）投手（３年）が法大のスポーツ推薦入試に合格したと２６日、同校野球部が発表した。今春から環境学部に通う最速１４６キロ左腕は「甲子園と同じくらい神宮はあこがれの場所。東京六大学にもあこがれていたし、早く観客が大勢いる球場で投げてみたい」と、意欲を示した。

高校の悔しさを大学で晴らす。春夏甲子園通算４３回出場する名門の背番号１を背負った昨夏は、決勝で聖隷クリストファーに敗れ、あと一歩で全国出場を逃した。「決勝はバテていた。明らかに、体力不足。大学では、９回を投げきれる投手になりたい」と、大学での飛躍を誓った。

高２の５月に軸足の左足を疲労骨折して手術。全治３か月だったが、夏の大会には突貫工事で間に合わせた。ただ、走り込み不足などの影響で、新チーム当初は、思うような投球が出来なかった。「昨年のオフは、まだ走っていても恐怖心があった。ようやく、最近、怖さがなくなってきた」。現在は、後輩たちに交じってトレーニング。高校近くの階段ダッシュを繰り返すなど来月１日の入寮に備えている。

すでに、ブルペンに入ってキャッチボールを開始。新球・フォークの習得にも取り組んでいる。「１年春からリーグ戦で投げたい気持ちもあるけど、体作りも大事。将来的には、真っすぐで三振を取れる投手になりたい」。甲子園を踏めなかった左腕が、神宮のマウンドを目指す。

◆吉田 遥孔（よしだ・はるく）２００７年４月２６日、富士宮市生まれ。１８歳。小１の時に、黒田ブラックボーイズで野球を始めた。富士宮一中時代は、フジヤマベースボールクラブでプレー。１７９センチ、８５キロ。家族は両親と兄。左投左打。