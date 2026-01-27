ジャイアンツがフィリーズからＦＡとなっていたＨ・ベーダー外野手（３１）と２年契約で電撃合意したと２６日（日本時間２７日）、複数の米メディアが伝えた。「ニューヨーク・ポスト」紙のＪ・ヘイマン記者によると２年２０５０万ドル（約３１億５０００万円）で、出来高によって２１００万ドル（約３２億３０００万円）にもなるという。

ベーダーは昨季７月にツインズからフィリーズに加入。移籍後は５０試合で打率３割を超える活躍を見せ、計１４６試合で２割５分８厘、１７本塁打、５４打点、１１盗塁をマークした。２１年にはゴールドグラブ賞に輝いたセンターの守備も一級品。試合前練習では“へそ出し”でフリー打撃を行うなど個性的な一面も持つ。米専門局「ＭＬＢネットワーク」のＪ・モロシ記者によると、ジ軍はベーダーを中堅手として器用する方針で、昨季までセンターを守っていたＷＢＣ韓国代表の李政厚（イ・ジョンフ）外野手（２７）は両翼に回る見込みだ。

今季ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースと同じナ・リーグ西地区で、ド軍の宿敵でもあるジャイアンツ。昨季のポストシーズンでは地区シリーズでドジャースを苦しめたフィリーズの主力外野手を引き抜き、何とかライバルの勢いを阻止したいところだ。