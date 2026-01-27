Aぇ! group末澤誠也、自称“日本一の特技”を披露「いつかはVTR側にも（笑）」 VTRに思わずツッコミ
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が出演する、フジテレビのバラエティ番組『全国を徹底調査！日本一スゴい人GP』が27日午後7時から放送される。
【写真】VTRにも猛ツッコミ！同じポーズの東野幸治と末澤誠也
本番組では、日本全国から集まった“日本一スゴい人”たちの驚きのスゴ技を一挙に紹介。2025年4月15日午後7時〜午後9時に第1弾を放送し、大好評を博したことを受け、今回が第2弾の放送となる。MCは東野幸治。ゲストにカズレーザー（メイプル超合金）、栗田航兵（OCTPATH）、末澤、永尾柚乃、長浜広奈を迎え、思わず目を見張るスゴ技をお届けする。
今回登場するのは、中学生ながら圧巻の走行技術を見せるドリフトレーサーや、記憶力を競う大会でキッズ部門日本一に輝いた小学生、どんなものでも嗅ぎ分ける天才嗅覚少女、そしてゲーム『ぷよぷよ』の日本一プレイヤーなど、規格外の才能を持つ子供たち。番組では、そんな子供たちと大人たちが真剣勝負を繰り広げる企画も展開。『ぷよぷよ』日本一のプレイヤーが『テトリス』日本一のプレイヤーとの夢の頂上決戦や、天才嗅覚少女が“日本一のお茶っ葉嗅覚”を持つ達人とお茶っ葉の嗅ぎ分け対決するなど、白熱のバトルが続く。
さらに、子供たちだけでなく、“日本一スゴいお店”や驚きの能力を持つ人物たちも登場。提供スピードがとんでもなく早い店、逆に最も遅い店など、思わずツッコミたくなる個性派店舗に加え、カラスを呼ぶ女性や透視ができる芸人など、常識外れの多彩な“日本一”が次々とその技を披露していく。
そしてスタジオゲストも、自称“日本一の特技”を披露。ドリフトレーサーの映像を見た末澤は思わぬ反応を見せ、自分の声の特徴を生かしたスタジオ騒然のものまねを披露。果たして、そのクオリティーはいかに。
■出演者コメント
――収録を終えての感想をお聞かせください。
東野：前回に続いて今回もすごい方々が登場して、本当に華がありますね！カラスのものまねが抜群にうまい方など、人間の五感や未知なるスゴさをたくさん見ることができました。感動も笑いもあって、とても楽しかったです。
カズレーザー：思わず“こんなことにも日本一の人がいるんだ！”と驚きました。カラスのものまね日本一って、まず誰が決めたんですか!?（笑）でも、実際に見たら日本一だなっておもえると思います！
栗田：身近なところにも日本一ってあるんだなと感じました。もしかしたら僕も、気づかないうちに日本一になっているかもしれないですし（笑）、これを機に自分を見つめ直して、自分にしかできない特技を見つけたいと思います！
末澤：僕のものまねが“日本一”かどうか、ぜひ皆さんに見てもらいたいです（笑）。いつかはVTR側にも出演できるようになりたいですね（笑）
永尾：いろいろな“日本一”の方々を見ることができて、とてもうれしかったです。私は人を妖怪に例えるのが得意なので、いつかその特技でこの番組に出てみたいです！
長浜：私は“1番”の人を見るのが大好きなので、すごくワクワクしました！同世代の方や年下の方が出演されているのを見て、とても刺激になりましたし、自分もいつか“一番になれること”を見つけたいです！
――視聴者へメッセージ
東野：本物の日本一ももちろんですが、自称日本一の方でも大歓迎です！思いや熱意がある方はぜひ応募してください！（笑）。ただただバカらしくて笑えたり、“スゴいな！”と感心したり、気軽に楽しめる番組です。ぜひご覧ください！
