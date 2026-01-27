宮世琉弥の妹・伊達花彩『さんま御殿』初登場 度胸と天然でさんまを振り回す
27日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）では、「病院が苦手な有名人」と題した企画を実施。俳優・宮世琉弥の妹・伊達花彩（いぎなり東北産）が初登場を果たす。
【写真】この日も豪華ゲストが登場する『さんま御殿』
以前、番組に兄の宮世がゲスト出演した際、いぎなり東北産を推している塚地武雅（ドランクドラゴン）も同じくゲスト出演していたため、「塚地さんは僕の妹が好きで」とからかって、塚地を慌てさせたことがあった。妹の伊達は、初登場とは思えない度胸と天然っぷりで、オープニングからさんまを振り回し慌てさせる。
浅田舞、アンガールズ、小沢仁志、高地優吾(※高＝はしごだか SixTONES)、たくろう、友利 新、中野美奈子、浪川大輔、ニッチェ、みちょぱも出演する。
