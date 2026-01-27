【きょうから】ローソン「盛りすぎチャレンジ」1週目は おなじみの「プレミアムロールケーキ」などが約50％増量
ローソンは、創業50周年記念施策の一環として、価格を据え置いたまま具材や重量を約50％増量する企画「盛りすぎチャレンジ」を、きょう・27日から全国の店舗で実施する。（一部商品は26日より発売）
【画像】焼きそばにサンドイッチも約50％増量！対象商品一覧
同企画は、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を届けることを目的とした取り組み。おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートなど、過去に特に人気を集めた商品を中心に、計35品をラインアップする。いずれも内容量や具材を約50％増量しながら、価格はそのままに設定している点が特徴だ。
「盛りすぎチャレンジ」は、消費者物価指数の上昇が続いていた2023年2月に初めて実施され、今回で7度目。インパクトのある見た目と分かりやすいお得感から高い支持を集めてきた。総務省によると、2025年11月の消費者物価指数は前年同月比で3.0％上昇しており、ローソンはこうした状況下で生活を少しでも楽しくする施策として企画を打ち出す。
■「盛りすぎチャレンジ」1週目
▼1月26日（月）発売
『盛りすぎ！プレミアムロールケーキ』（税込214円）
北海道産生クリーム100%使用で、ふんわりとした口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。
『盛りすぎ！ソース焼そば』（税込538円）
ジューシーでコクのある甘めのソース。
▼1月27日（火）発売
『盛りすぎ！ポテトたまごサンド』（税込297円）
にんじん、玉ねぎ、ハムなどを使用したポテトサラダと、たまごサラダにレタスを組み合わせたサンドイッチ。
『盛りすぎ！高菜明太おにぎり』（税込192円）
高菜と明太子でごはんの進む旨味のある具材の組み合わせ。
『盛りすぎ！カツカレー（中辛）』（税込697円）
肉本来。旨みがある味わいが特長の三元豚ロースを、厚切りでありながらもジューシーで柔らかい食感のとんかつの仕上がりに。
『メガホットコーヒー』（税込260円）
従来品（Lサイズ）と比較して、量が約50%以上多いメガサイズのホットコーヒー。
『ハッピーターン 50％増量 119g』（税込204円）
あまじょっぱいパウダーがクセになるおいしさ。
『ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味 50％増量 93ｇ』（税込130円）
サクっと軽い食感で赤穂の塩を使用したシンプルな味わい。
『かむかむレモン 50％増量 46g』（税込162円）
2002年発売のロングセラー商品。
