DeNA退団で去就不透明のバウアー　KBOでの再起案も浮上か　韓国紙が電撃挑戦の可能性を指摘「十分な選択肢だ」

日本でのキャリアを終え、いまだ所属先が決まっていないバウアー(C)産経新聞社

日本球界を彩った大物助っ人の去就はいまだ不透明なまま。迫る球春を前に路頭に迷っている。昨季にDeNAでプレーしたトレバー・バウアーのそれだ。

もはや日本に対するこだわりもない。1月25日にバウアーの代理人を務めるレイチェル・ルーバさんがXを更新。そこで「トレバーは今、NPBとの契約を求めていません」と発信。これに海外野球に精通するエドウィン・ヘルナンデスJr.記者が「情報筋によると、トレバー・バウアーが2026年にNPBチームと契約しない可能性がある。状況は変わる可能性があるが、現時点では、来シーズンに彼が日本でプレーする可能性は低いと聞いている」と投稿して呼応した。

さらにルーバさんは、ヘルナンデスJr.記者にリプライを送る形で、「状況が変われば、NPBの各球団は私たちに連絡するよう依頼しています」と返答。日本でのキャリア継続の可能性を完全否定こそしなかったが、今月17日に35歳になった助っ人に対する明確なオファーがないのは一目瞭然だった。

昨季に2シーズンぶりにDeNAへと復帰したバウアーだったが、球威の低下が激しく、打ち込まれる日も散見。先発21試合で、わずか4勝（10敗）、防御率4.51、WHIP1.37と本領を発揮しきれずに1年を送った。

20年にサイ・ヤング賞を手にした大物助っ人の動静は、海を越えた話題となっている。韓国日刊紙『朝鮮日報』は、バウアーの現状について「日本を去って、定住できる“巣”を探している」と論じた上で、「米国内でのイメージ低下と30代半ばに差し掛かった年齢、日本で露呈した能力の低下などを考慮すれば、彼が望んでいるとされるメジャー復帰は事実上困難というのが大方の見方だ。年俸を抑えて日本に留まるか、もしくはメキシコでプレーするのが最も現実的な選択肢だろう」と分析。そして、KBO（韓国プロ野球）リーグで再起を目指す可能性について指摘している。