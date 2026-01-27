侍ジャパン、“ラストピース”は誰に　新たに10人追加で29人が発表　千賀滉大、吉田正尚の可能性は

井端監督が侍ジャパンの追加メンバー10人を発表した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

野球日本代表「侍ジャパン」は1月26日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する10選手が新たに発表された。

メジャー組は大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、菅野智之（オリオールズからFA）、松井裕樹（パドレス）が既に発表されていたが、今回、投手で山本由伸（ドジャース）、内野手ではともにメジャー1年目となる岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）が選出。外野手では鈴木誠也（カブス）も選ばれ、メジャーからは合計8人となった。

井端監督は、大谷の打順起用について「まだ全部揃ってというところではないですけど、上位しか頭にない。そこでやってもらいたい」と期待を込めた。

国内組も合わせ、新たに追加された10人は以下の通りとなっている。

▼投手

山本由伸（ドジャース）

高橋宏斗（中日）

曽谷龍平（オリックス）

宮城大弥（オリックス）

北山亘基（日本ハム）

▼捕手

中村悠平（ヤクルト）