¡Ö²áµîÌä¤Ï25Ç¯Ê¬²ò¤±¡ª¡×¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸å¤ËÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉé¿Í¤¬¡È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡É»ØÆ³¤¹¤ë¥ï¥±¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û
»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè119²ó¤Ï¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²áµîÌä¡×¤Î³èÍÑË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
²áµîÌä¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æµ¯¤¤ë
¡¡Âç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¡Ê¸½¡§Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò½ª¤¨¤¿Î¶»³¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£ÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉé¿Í¤ÎºùÌÚ·úÆó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¡Ö25Ç¯Ê¬¤Î²áµîÌä¤òÁÌ¡Ê¤µ¤«¤Î¤Ü¡Ë¤Ã¤Æ²ò¤¤Þ¤¯¤ì¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµîÌä¤ò²ò¤»Ï¤á¤ë»þ´ü¤ËÇº¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£½é¤á¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡Áá¤¤»þ´ü¤«¤éÌÏ»î¤ÇA¡¦BÈ½Äê¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¹ç³Ê²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤«¤é²áµîÌä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢DÈ½Äê¤äEÈ½Äê¤Î»þ´ü¤Ë¤à¤ä¤ß¤Ë²áµîÌä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¾°Áá¤À¡£²áµîÌä¤òÌµÂÌ¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç²áµîÌä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¸ú¤À¡£¡Ö2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢Âç³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÂê·¹¸þ¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÊ¸·Ï¹ñ¸ì¤Ï2000Ç¯¤«¤éÂçÌä¤Î¿ô¤¬7Âê¤«¤é4Âê¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°´ü¤Ë¡Ö1Æü¤ËÂçÌä1Ìä¡×¤Ê¤É¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¶¸¤¤¤¬½Ð¤Å¤é¤¤¡£30Ç¯Ê¬¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤Ï10Ç¯Ê¬¤·¤«»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Î¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£Ä¾Á°´ü¤Ë²áµîÌä¤òÃúÇ«¤ËÅººï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤¨¤Æ»öÁ°¤Ë²ò¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£½Î¤Î¶µºà¤Ê¤É¤Ë²áµîÌä¤¬¾®½Ð¤·¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»öÁ°¤Ë»¡ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö²áµîÌä¤ò²ò¤«¤Ê¤¤¡×ÊÀ³²¤ÏÃÎ¼±ÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö²ò¤ÀË¤·¤ß¡×¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²áµîÌä¤ò²ò¤«¤º¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆºÇ¿·Ç¯ÅÙ¤Î¤â¤Î¤ò²ò¤«¤º¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃúÇ«¤µ¤ò·ç¤¤¤¿²ò¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï±Ñ¸ì¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç²áµîÌä¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ä¾¶á¿ôÇ¯Ê¬¤ò²ò¤¤½¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµîÌä¤ò²ò¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤ó¤Ê¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¤ò¼«Ê¬¤À¤±ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÅª¤Ê¾Ç¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢·×²èÅª¤Ë²ò¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡¡ºÇÆñ´ØÂç³Ø¤À¤È¡¢¡ØÅìÂç¤ÎÍý·Ï¿ô³Ø¡¡25¥«Ç¯¡Ù¤ä¡ØµþÂç¤Î±Ñ¸ì 25¥«Ç¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÂç³Ø¡ß¶µ²Ê¡×¤Ç²áµîÌä½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÈ¼«¤ÎÆñ°×ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢½ÐÈÇ¸µ¤¬°ã¤¦¤ÈÆ±¤¸ÌäÂê¤Ç¤â°Û¤Ê¤ëÆñ°×ÅÙÉ½µ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÆñ°×ÅÙ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£Æñ°×ÅÙ¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÇÛÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¼õ¸³Ä¾Á°´ü¤Ï¡¢¾Ç¤Ã¤Æ²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤à»þ´Ö¡×¤¬¼Â¤Ï°ìÈÖ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£Ìµ¿´¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ç¤Ê¤¤¶µºà¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢²áµîÌä¤ÏÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
