アイドルグループSnow Manの目黒蓮（28）が26日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。1、2年前まで捨てられなかったものを明かした。

女優・浜辺美波と共にゲスト出演した目黒。映画で共演している2人に上田晋也が「もっとお互いのことを知ってもらうべく、お2人の知られざるディープな情報をまとめてみました」として「しゃべく林 浜辺美波＆目黒蓮版」という冊子が出演者たちに配られた。

その中で、目黒に関して「抜け毛が捨てられないほどモコが好き」と紹介された。この情報について「僕、ワンちゃんを飼ってまして」とポメラニアンの愛犬・モコとの2ショット写真が映し出された。

愛犬について「毛が1年に2回ぐらい生え替わる」とし「その毛が捨てられなくなっちゃいまして…丸めてとっとく、みたいな」と明かした。

これにはスタジオも驚きの声があがり、上田は「どうするの?じゃあ大量に今あるわけ?」と確認した。目黒は「さすがにこれ以上大量になったらまずいと思って…1、2年前にやめた」と振り返った。