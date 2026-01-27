6速MTのみの硬派仕様！

2025年10月、BMWは米国で「M2ターボデザインエディション」を発表しました。

BMWの名車「2002ターボ」のオマージュモデルとして生み出された限定モデルですが、細かい部分まで再現していることで話題となっています。

どのような特徴があるのでしょうか。

ベースとなるのは、BMW伝統の走りを継承する後輪駆動のスポーツカー「M2」。デザインのモチーフとなっているのは、1974年から1975年にかけて生産されたBMWの2002ターボです。

BMWの「2002」シリーズは日本でも「マルニ」の愛称で人気を博したモデルで、2002シリーズの中でも高い走行性能を誇った「2002tii」に、強力なターボチャージャーエンジンを搭載したのが2002ターボでした。

航空機のエンジンに用いられる技術を注ぎ込んだターボチャージャーユニットは、1974年当時としては驚異的な170馬力を記録。エンジンのパワーアップに耐えられるよう、ラジエーターやオイルクーラーを強化・追加し、トランスミッションや足回りも専用のチューニングを施した、まさに「伝説の名車」と呼ぶにふさわしいものです。

2002ターボは、走行性能はもちろん、個性的なエクステリアデザインも特徴としており、BMWの象徴である「キドニーグリル」と丸目ライトを備えたフロントや、ローワイドなボディ、ストライプのカラーリングも「BMWらしさ」を感じさせるポイントです。

そして、M2ターボデザインエディションでは、こうした2002ターボの特徴を巧みに再現しています。

特に注目なのが、ボンネットフードに描かれた「turbo」の文字。よく見ると反転させた鏡文字になっていますが、これも2002ターボのオマージュです。

実は2002ターボのフロントには、「2002turbo」とあえて鏡文字で描かれていたのですが、これは前方の車両がミラーで見た際に「2002turbo」と読めるようにする工夫（文字が反転する）。

2002ターボの存在感を見せつけるような遊び心のあるデザインですが、M2ターボデザインエディションでも再現しています。

M2ターボデザインエディションのパワーユニットは、最高出力473hp・最高トルク550Nmの3リッター直列6気筒ターボを搭載し、トランスミッションには6速MTを組み合わせています。

オプションでエンジンのチューンナップを行う「Mドライバーズ・パッケージ」が用意されており、適用すると最高速度が約250km／hから約285km／hへとアップします。

M2ターボデザインエディションの価格は8万2900ドル（約1311万円）から。販売台数は明らかになっていませんが、2026年初頭より米国にて台数限定で販売されます。