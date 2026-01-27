メジャーリーガーが、侍ジャパン史上最多の８人となった。井端監督も１６日には「向こう（メジャー）のルールの中でというところでは、１年でもやった人の方が有利かなと思っています」と話しており、意識して多くのメジャーリーガーを招集した。

これまでは、公式戦開幕直前の大会とあって出場を見合わせる選手や、球団が難色を示して出場できない例もあった。だが、米国やドミニカ共和国などがメジャーのスター選手をズラリと並べたこともあり、出場へのハードルも下がった。岡本、村上も、米１年目ながら出場を決断。大会の価値は上がり、選手の熱量も高まっている。

ＮＰＢ組が中心の侍ジャパンにメジャーリーガーをそろえるメリットは大きい。ＷＢＣはメジャーリーグのルールが中心。ＮＰＢでは導入されていないピッチクロック（投球時間制限）、ピッチコム（サイン伝達機器）が使用される見込み。経験のある選手が“生の声”として届けることは、大きな財産だ。

さらに、細かな文化の違いも多い。ブルペンが外野にあること、イニング間にベンチ前でキャッチボールができないこと、試合前打撃練習で本塁後方でティー打撃ができないこと、クラブハウス内の使い方…。２連覇へは、２３年よりも１試合多い準々決勝から３試合を米マイアミで戦わなければならず、適応力が問われる。他国の情報を持っている選手がいるのは心強い。

メジャーリーガーは２月の宮崎合宿は不参加の見通しで、同２７日の中日戦（バンテリンＤ）から合流し、大会前に試合に出場できるのは３月２日のオリックス戦、３日の阪神戦（ともに京セラＤ）の２試合だけ。チームとして過ごす時間は短いが、それ以上に多くの経験を還元する彼らへの信頼は大きい。（メジャー担当・安藤 宏太）