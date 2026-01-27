NY株式26日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均　　　49451.21（+352.50　+0.72%）
ナスダック　　　23641.02（+139.78　+0.59%）
CME日経平均先物　52630（大証終比：-230　-0.44%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10148.85（+5.41　+0.05%）
独DAX　 24933.08（+32.37　+0.13%）
仏CAC40　 8131.15（-11.90　-0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.588（-0.006）
10年債　 　4.211（-0.014）
30年債　 　4.803（-0.023）
期待インフレ率　 　2.316（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.867（-0.039）
英　国　　4.497（-0.015）
カナダ　　3.367（-0.046）
豪　州　　4.818（0.000）
日　本　　2.229（-0.019）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.69（-0.38　-0.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5064.60（+47.60　+0.95%）

ビットコイン（ドル）
87888.50（+1403.29　+1.62%）
（円建・参考値）
1353万6587円（+216135　+1.62%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ