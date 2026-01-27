ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３５２ドル高 シカゴ日経平均先物は５万２６３０円
NY株式26日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均 49451.21（+352.50 +0.72%）
ナスダック 23641.02（+139.78 +0.59%）
CME日経平均先物 52630（大証終比：-230 -0.44%）
欧州株式26日終値
英FT100 10148.85（+5.41 +0.05%）
独DAX 24933.08（+32.37 +0.13%）
仏CAC40 8131.15（-11.90 -0.15%）
米国債利回り
2年債 3.588（-0.006）
10年債 4.211（-0.014）
30年債 4.803（-0.023）
期待インフレ率 2.316（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（-0.039）
英 国 4.497（-0.015）
カナダ 3.367（-0.046）
豪 州 4.818（0.000）
日 本 2.229（-0.019）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.69（-0.38 -0.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5064.60（+47.60 +0.95%）
ビットコイン（ドル）
87888.50（+1403.29 +1.62%）
（円建・参考値）
1353万6587円（+216135 +1.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
