イタリア発のヘアケアブランド「ダヴィネス（davines）」が、プロ発想のスタイリングシリーズ「モアインサイド」から2種類の新作を発売する。ストレート用とパーマ用を揃え、全国のダヴィネス店舗で2月20日から取り扱う。

ダヴィネスは、1993年にイタリア・パルマで創業。植物由来成分と先端科学が融合したサステナブルなモノ作りを掲げ、イタリア屈指のヘアケアブランドとして世界90ヵ国以上で展開しており、日本には2012年に上陸した。海外ではヘアサロン専売品で、プロユースの仕上がりと使用感の良さで人気を博している。

モアインサイドは、高いケア性能とサロン品質の仕上がりを両立した新発想のスタイリングシリーズ。保湿成分を配合し、髪にうるおいを与えながら完成度の高いスタイリングを叶える。スタイリング後でも簡単に手直しできるなど、プロ目線ならではの操作性の高さも特徴。彩り豊かな紙で包んだパッケージは、日本の「包む」文化から着想を得たユニークなデザインだ。

新作の「モアインサイド ルチアーノ」（125mL 3520円）は、髪のうねりや広がりを抑えてツヤとまとまりを仕込むスタイリングフルイド。ブローやアイロン前のベースや、仕上げの浮き毛まで整え、ストレートスタイルの完成度を高める。「モアインサイド エラ」（250mL 3960円）は、伸ばすとオイルに変化するパーマ用ヘアジェル。カール・ウェーブの立体感を美しくキープしながら、重さや硬さを感じさせない自然な質感を実現した。リッジの効いたパーマスタイルや、束感を活かしたウェーブスタイルに最適だ。