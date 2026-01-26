「セルヴォーク」から新ルースパウダーが登場　昨夏限定“お直しクッション”は定番化

「セルヴォーク（Celvoke）」が、ベースメイクシリーズ「レアグロウ」から新たに4商品を2月25日に発売する。新作ルースパウダーと、プライマーの新色、フェイスブラシを揃えるほか、昨年夏コスメとして限定発売したお直し用美容液クッションを定番化する。

【画像をもっと見る】

ルースパウダー「セルヴォーク レアグロウ エアリー リフレクトパウダー」（20g 6050円）は、キメが細かく絹のようにしなやかな質感を特徴に、湿度を宿した“生ツヤ肌”を叶える。色や大きさ、配合率が異なる3色の超微粒子パールが肌に均一に広がることで、肌そのものがレフ板のように光を反射し、内側から発光するような肌に仕上げる。また、シリーズ共通の美容成分に加え、外的環境による酸化ストレスを考えた還元力発想の独自成分を配合し、うるおいで包み込むような使用感を追求した。

さらに、球体ではなく“花びら状”の多面体パウダーを採用。光をやわらかく拡散しつつ、余分な皮脂を素早く抱え込むことで、自然なソフトフォーカス効果と透明度の高い仕上がりを持続させる。



「セルヴォーク レアグロウ プライマー」（SPF22・PA＋＋、25mL 4400円）からは、イエローベージュの新色「02 ソフトイエロー」が登場。素肌に自然に溶け込み、くすみや色ムラをやわらかく補正するだけでなく、ほのかな血色とみずみずしいツヤをもたらす。

大きめサイズの「セルヴォーク インテント パウダーブラシ」（5500円）は、粉含みと粉離れに優れ、絶妙なコシのある人工毛を使用し、パウダーを顔全体にムラなく塗布することを可能とした。持ち運びに便利なスライドポーチが付属する。

このほか、昨夏「アイシーレタッチックッション」として限定発売したお直し用クッションファンデーションが、冷感作用なしかつリフィルタイプの「セルヴォーク ブラーリング レタッチクッション」（SPF32・PA＋＋＋、10g 3850円）として定番化。従来の保湿成分にプラスして、新たに肌の引き締めに着目した成分を7種配合することで、表面はさらりとなめらかでありながら、内側はうるおいに満ちた肌を持続する。カラーは、肌色を問わずなじみやすいクリアベージュの展開となる。

◾️セルヴォーク：公式サイト