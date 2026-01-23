将来のスター候補がゴジラとの初対面を心待ちにした。巨人は26日、球団OBの松井秀喜氏が宮崎春季キャンプで臨時コーチを務めると発表。高卒2年目で初の1軍キャンプが決まった24年ドラフト1位の石塚は「聞ける機会があれば、聞きたい。いろんなことを吸収できたら」と胸を高鳴らせた。

2年ぶり5度目となる臨時コーチ（キャンプ地訪問は6度目）は2月中旬に数日間の予定。過去に、日米通算507本塁打の大打者からアドバイスを受け、坂本、岡本らが飛躍のきっかけをつかんできた。19歳の石塚にとっても貴重な時間になることは間違いない。

“予習”済みだ。今月の沖縄での坂本との自主トレ中に「逆方向に飛ばしたい。どういうイメージで打っていますか」と質問した。坂本が語ってくれたのは、16年の宮崎キャンプで松井氏から軸足に8〜9割体重を残す打法を伝授されてから「逆方向に飛ぶようになった」という経験談。ゴジライズムは自然と受け継がれている。

あす28日から宮崎で始まる合同自主トレに備えて川崎市のジャイアンツ球場で自主練習。近い将来、ブルージェイズに移籍した岡本の穴を埋める存在として嘱望される背番号23は「何も実績を残していない。一番下手くそだと思って練習するだけ」と自らを見つめる。歴代のスターたちと同じように貪欲に汗を流すだけだ。（青森 正宣）

≪則本＆松本は1軍メンバー≫春季キャンプ地の宮崎で28日から始まる合同自主トレの参加メンバーを発表した。そのまま1軍キャンプに参加する。FA移籍した前楽天の則本、前日本ハムの松本がメンバー入り。支配下新人は1位・竹丸（鷺宮製作所）ら5人。育成ドラフト5位の知念（オイシックス）も1軍入り。育成新人選手の1軍スタートは20年の平間以来となった。