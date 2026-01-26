¡Ú¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ê¥¢¾Þ¡Û¥ê¥¹¥ì¥¸¥ã¥ó¥Ç¡¼¥ë¡È½ÐÀ¤ÉñÂæ¡É¶î¤±È´¤±¤ë!¡¡¥ª¡¼¥¯¥¹ÌÜÉ¸¤â²´ÇÏÁê¼ê¤ËÈôÌöÁÀ¤¦
¡¡ÃíÌÜ¤Î3ºÐÇÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖRoad¡¡to¡¡Classic¡×¤Ï¡¢Åìµþ³«Ëë½µ¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ö¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ê¥¢¾Þ¡×¤«¤é¥ê¥¹¥ì¥¸¥ã¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ºò½©¤ÎÅìµþÌ¤¾¡ÍøÀï¤ò¶¯Îõ¤ÊËöµÓ¤Ç²÷¾¡¡£º£½Õ¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê5·î24Æü¡¢Åìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÌ´¸«¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅìµþ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ä¾·ë¤Î¡È½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡É¤Ç²´ÇÏÁê¼ê¤ËÈôÌöV¤òÁÀ¤¦¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï´ØÀ¾ÇÏ6Æ¬¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Ãæ¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ñ¥óC¾¡¤ÁÇÏ¤¬½ÇÉã¤Ë¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢½é¤Îº¸²ó¤ê¤Ç¿·Ì£¤ò°ú¤½Ð¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÄý²»¤¬°ìÊâ°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿Åß¤ÎÅìµþ¤ÇG1¸õÊä¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤ÎÅìµþÌ¤¾¡ÍøÀï¤ò¶¯Îõ¤ÊÀÚ¤ì¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥ê¥¹¥ì¥¸¥ã¥ó¥Ç¡¼¥ë¤À¡£7ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¾Àþ¤Ï¥Î¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹ë²÷¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê3F33ÉÃ9¤Ç3ÇÏ¿Èº¹´°¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿¸Íºê¤Ï¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥»¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡µÆ²Ö¾Þ¤Ê¤ÉG1¡¦2¾¡¤ÎÉã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤Ï´û¤Ë¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëËüÇ½·¿¡£Êì¥ê¥ê¡¼¥º¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏÊ©¥Þ¥¤¥ëG1¥Þ¥ë¥»¥ë¥Ö¡¼¥µ¥Ã¥¯¾ÞÍ¥¾¡ÇÏ¡£ÊìÌ¾¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤Î¥æ¥ê¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ë¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿Æ±ÇÏ¤Ï¡¢¶á¿Æ¤Ë19Ç¯¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¤¬¤¤¤ë·ìÅýÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£»¥ËÚ¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ÇÏÀï2Ãå¸å¤ÏÅìµþ1800¥á¡¼¥È¥ë¤ò2Àï¡£±ü¿¼¤¤·ìÅý¤òÇÛÎ¸¤·¡¢µ÷Î¥¤âÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á°Áö¸å¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤Ç½¼ÅÅ¤ò¿Þ¤ê¡¢º£·î8Æü¤ËÈþ±º¤Ëµ¢±¹¡£W¥³¡¼¥¹¤ÈºäÏ©¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢½çÄ´¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ªÅÄ»Õ¤Ï¡ÖÂÎ¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£21Æü¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤¤ÏW¥³¡¼¥¹¤Ç6F82ÉÃ9¡Á1F13ÉÃ1¡£Ê»¤»¤¿¥¸¥å¥ï¥Í¥ó¥°¡Ê3ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤Ë¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±»Õ¤Ï¡ÖW¥³¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤â¤¢¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ê¥¢¾Þ¤Ï15Ç¯¤Ë2´§ÇÏ¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤¬¾¡¤Á¡¢23Ç¯Í¥¾¡¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤ÏÂçºåÇÕÏ¢ÇÆ¡¢ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¨¥Í¥¸¥ë¥³¤ÏµÆ²Ö¾ÞV¤È²´ÇÏ¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë½ÐÀ¤ÉñÂæ¡£¤¢¤¨¤Æ¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¤Ï´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤À¡£¡ÖÀ©¸æ¤¬Íø¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Åìµþ¥³¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÆÃÄ¹¤¬À¸¤«¤»¤ëÉñÂæ¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÇÏÁê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«ÆÍÇË¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£·ªÅÄ»Õ¤Ï3¥«·îÈ¾¸å¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°¦ÇÏ¤Îº£Ç¯½éÀïV¤òµ§¤Ã¤¿¡£